Московскому зоозащитнику грозит суд за спасение кошки из подвала

Интервью с Алексеем Тихомировым , спасителем замурованных кошек, не заладилось с самого начала. Вмешался грозный незнакомец — то ли зоозащитник ему был неприятен, то ли спасенные им коты. Последняя спасательная операция состоялась в декабре прошлого года после сигнала одной из жительниц дома, в котором заделали продухи — отверстия в фундаменте, предназначенные для вентиляции.

"Вот этот продух я пытался вскрыть. Сейчас он забетонирован целиком и полностью. Раньше там была такая же железка как на других. Когда подвал замуровывают, в нем почти всегда в 99% случаев остаются кошки", — рассказывает Тихомиров.

К слову, замуровывать кошек не просто бесчеловечно, но и противозаконно. Алексей с помощью небольшого лома пытался вырвать сетку. В этот момент из-за угла дома выбежал разъяренный человек, как потом выяснилось, инициатор заделки этих самых отверстий.

"Он на меня напал. Попытался ударить. А потом вцепился в лом двумя руками и попытался у меня его отнять. Я ему этот лом не давал. Он дергал его в разные стороны. И мне, чтобы он отцепился, пришлось его этим ломом оттолкнуть. Оттолкнул я его не сильно. Он не упал. Он отскочил, присел, а потом сразу стал ругаться", — говорит Алексей.

Впрочем, у оппонентов Алексея Тихомирова другая версия. Про жестокое обращение с животными умалчивают, а себя считают пострадавшими. И, видимо из скромности, разговаривают исключительно из-за железной двери.

"Он пришел и начал все ломать. Председатель говорит: давайте я вам открою, идите и посмотрите, что там нет никаких кошек. И он начал ломом махать. И перемахал так мужа, что его на скорой увезли", — рассказывает супруга того самого разъяренного мужчины.

В результате инцидент вылился в уголовное дело. Правда, оскорбленный кото-ненавистник обвинил Алексея не в побоях, а в угрозе убийством. По словам юристов, дела по этой статье возбуждаются крайне редко и в случаях, если фигурирует огнестрельное оружие.

"Хочу сказать, что полностью уверен в невиновности Алексея. Можно сказать, что он пацифист. И конечно, насилие, как метод решения какой-то проблемы, это совершенно для него не характерно", — говорит адвокат Матвей Цзэн.

Тем не менее, зоозащитнику светит реальный срок до 2 лет лишения свободы. Заявители отступать явно не намерены.

"И он еще не по одной статье пойдет. Этот козел наговорил вам неизвестно что. Вы такую грязь льете во все газеты. Пишите дальше грязь, а дальше — мы и с вами разберемся", — угрожают обиженные жильцы.

С таким энтузиазмом уголовное дело явно станет многотомным. Сейчас «пострадавшие» активно готовятся к судебным баталиям. Алексей же тем временем выхаживает спасенную из скандального двора кошку — больную и беременную.

После того как Муся выкормит котят, планируют всех пристроить в хорошие руки. Что же касается уличных кошек, то некоторые жильцы сознательно их прикармливают, чтобы не плодились грызуны.

"Кошки должны свободно обитать в городе, так как они защищают от крыс. Ведь кошки — это лучшее средство дератизации, биологическое, придуманное природой. Они выделяют специальное вещество — фелинин, которое убивает крыс еще на этапе зачатия", — рассказывает руководитель проекта «Котоспас» Центра защиты городских животных Анна Фельдман.

Увы, так было всегда: одни защищают бездомных котов, другие их всячески изводят. Неизвестный, прервавший интервью нашей съемочной группы, угрозами в адрес Алексея Тихомирова не ограничился и перешел к активным действиям и отобрал телефон у Тихомирова.

В перспективе, похоже, намечается еще одно уголовное дело. И хотя незнакомец отнес мобильный участковому, новому фигуранту может грозить до 4 лет лишения свободы.

"Телефон мне вернули. Но я буду писать заявление на этого человека по той же статье, по которой обвинили меня — «Угроза убийством». Только я сказал правду, а меня оклеветали", — говорит Тихомиров.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Процесс обещает быть долгим, а его исход пока труднопредсказуемым.