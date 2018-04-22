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Горячо! Анфиса Чехова соблазняет жаркими фото топлес
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Горячо! Анфиса Чехова соблазняет жаркими фото топлес 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
Анфиса Чехова сейчас наслаждается отдыхом на Бали в компании подруг. С фолловерами телеведущая делится не только снимками живописных пейзажей и дружеских посиделок, но и горячими снимками. Анфиса опубликовала провокационные кадры, на которых снимает майку, сидя в постели в очень коротких шортах.
— игриво подписала она снимки.
Само собой, такие кадры фолловеров Чеховой равнодушными не оставили. Одни восхищаются ее красотой, другие мечтают оказаться на месте фотографировавшей ее подруги, а третьи, по традиции, считают, что Анфиса ведет себя неприлично, и напоминают ей, что она же мать: «Побольше таких фото и моя жизнь станет прекрасной», «Вашей маме зять не нужен! Супер», «Ну все, теперь и Чехова полуголой снимается», «А, может, Гурам и не хотел, чтоб мать его ребенка так позировала?», «Секса хочет женщина», «Шикарно», «Ах какая женщина», «Что это? Зачем это?», «Фигура потрясная!».
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Фото:Instagram
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