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Призывников в ЗВО научат оказывать помощь при укусах клещей и диких животных
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Призывников в ЗВО научат оказывать помощь при укусах клещей и диких животных 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Также специальные курсы предполагают обучение массажу сердца и искусственной вентиляции легких.
Военнослужащие по призыву направленные для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) под руководством офицеров медицинских подразделений, пройдут курс практических занятий по оказанию первой медицинской помощи при укусах змей, клещей и диких животных.
Во время обучения военнослужащие научатся таким навыкам, как определение показаний к проведению сердечно-легочной реанимации, проведения непрямого (закрытого) массажа сердца, искусственной вентиляции легких.
Специальные занятия будут проводиться с применением различных современных средств медицинской помощи, таких как дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон», вакуумный иммобилизирующий матрац «Кокон», входящий в состав специального ранца РС-05.
За период краткого курса подготовки военнослужащие в совершенстве смогут освоить навыки применения комплектно-табельного оснащения и специальной техники медицинской службы.
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