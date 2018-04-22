Призывников в ЗВО научат оказывать помощь при укусах клещей и диких животных

Также специальные курсы предполагают обучение массажу сердца и искусственной вентиляции легких.

Военнослужащие по призыву направленные для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) под руководством офицеров медицинских подразделений, пройдут курс практических занятий по оказанию первой медицинской помощи при укусах змей, клещей и диких животных.

Во время обучения военнослужащие научатся таким навыкам, как определение показаний к проведению сердечно-легочной реанимации, проведения непрямого (закрытого) массажа сердца, искусственной вентиляции легких.

Специальные занятия будут проводиться с применением различных современных средств медицинской помощи, таких как дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон», вакуумный иммобилизирующий матрац «Кокон», входящий в состав специального ранца РС-05.

За период краткого курса подготовки военнослужащие в совершенстве смогут освоить навыки применения комплектно-табельного оснащения и специальной техники медицинской службы.