Ещё
Times: британские спецслужбы получат более широкие права по борьбе с терроризмом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Times: британские спецслужбы получат более широкие права по борьбе с терроризмом 

ТАСС 55 минут назад
ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы и спецслужбы получат более широкие права по борьбе с террористической угрозой в свете целого ряда вылазок экстремистов на территории Соединенного Королевства, которые в прошлом году унесли жизни 35 человек. Об этом информирует в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой по попавший в ее распоряжение 120-страничный черновик новой правительственной контртеррористической стратегии.
В частности, в документе содержится предложение более пристального наблюдения за «общинами, где риск терроризма и радикализации наиболее высок». Так, за год предлагается в два раза увеличить число лиц среди молодых радикалов, за деятельностью которых правоохранительные органы наблюдают особенно внимательно. Издание приводит статистику, согласно которой трое из пяти террористов, принявших участие в прошлогодних вылазках на территории Великобритании, находились в списке 23 тыс. экстремистов, которых спецслужбы взяли на заметку. Однако лишь в отношении одного из них специалисты службы контрразведки МИ-5 вели расследование.
Помимо этого, правительственный план предполагает увеличение следственных возможностей, прием на работу в органы безопасности и разведки более 1,9 тыс. новых сотрудников, увеличение сроков тюремного заключения осужденных за терроризм. При этом в публикации не приводится информация относительно того, какие дополнительные расходы бюджет страны понесет для реализации представленных предложений.
В 2017 году в Великобритании было совершено пять терактов, из которых четыре в Лондоне и один — в Манчестере. Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве в настоящий момент определен властями как «серьезный», выше него только «критический».
ТАСС: последние новости
Полиция Франции нашла украденный золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской Елизавете II исполняется 92 года Станция метро "Стрелка", построенная к ЧМ-2018, может открыться в Нижнем Новгороде 13 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой139
Россия отказалась помогать Всемирному банку360
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина168
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»471
США предложили лишить российского золота700
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение