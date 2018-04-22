Times: британские спецслужбы получат более широкие права по борьбе с терроризмом

В частности, в документе содержится предложение более пристального наблюдения за «общинами, где риск терроризма и радикализации наиболее высок». Так, за год предлагается в два раза увеличить число лиц среди молодых радикалов, за деятельностью которых правоохранительные органы наблюдают особенно внимательно. Издание приводит статистику, согласно которой трое из пяти террористов, принявших участие в прошлогодних вылазках на территории Великобритании, находились в списке 23 тыс. экстремистов, которых спецслужбы взяли на заметку. Однако лишь в отношении одного из них специалисты службы контрразведки МИ-5 вели расследование.

Помимо этого, правительственный план предполагает увеличение следственных возможностей, прием на работу в органы безопасности и разведки более 1,9 тыс. новых сотрудников, увеличение сроков тюремного заключения осужденных за терроризм. При этом в публикации не приводится информация относительно того, какие дополнительные расходы бюджет страны понесет для реализации представленных предложений.

В 2017 году в Великобритании было совершено пять терактов, из которых четыре в Лондоне и один — в Манчестере. Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве в настоящий момент определен властями как «серьезный», выше него только «критический».