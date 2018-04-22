В Краснодаре открылся юбилейный скаковой сезон

Скаковой сезон в Краснодаре открылся 12 забегами с участием лошадей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород, представленных ведущими конными заводами Кубани и других регионов РФ . Общий призовой фонд составил свыше 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Первую скачку в честь открытия юбилейного скакового сезона выиграл жеребец КФХ «Барсук»

— 150 лет назад впервые на Кубани были проведены официальные конные состязания, — цитирует вице-губернаторат Андрея Коробку пресс-служба. — С тех пор прошло много времени, много поколений. Скачки выросли до целой спортивной индустрии. На проведение испытаний племенных лошадей в бюджете 2018 года заложено 29 млн рублей, — подчеркнул Андрей Коробка.

В этом году скаковой сезон на Кубани продлится до 22 дней и останется самым продолжительным в стране.

— Мы добавляем три скаковых дня, которые пройдут на новом ипподроме в Павловском районе. В прошлом году он получил аккредитацию на проведение испытаний лошадей. Первые скачки там состоятся 12 мая, — сказал Коробка.