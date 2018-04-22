Волонтеры Вологды поборются за премию мэра города «Мы вологжане! Чемпионы добрых дел»

Об этом стало известно сегодня на Городском форуме волонтеров, который открылся в Вологодской областной библиотеке им. И. В. Бабушкина. Событие объединило порядка 250 человек — школьников, студентов, работающую молодежь, ветеранов. Поделиться опытом приехали и добровольцы федерального уровня.

В зале собрались активисты, занимающиеся добровольчеством по четырем направлениям: патриотизм, здоровый образ жизни, экология и социальная сфера. Участники обсудили поправки в Закон о добровольчестве, представили свои проекты, презентовали деятельность своих отрядов. Волонтеры-медики и волонтеры Победы поделились опытом реализации Всероссийских проектов. Представители федеральных волонтерских организаций дали свои советы для новичков и опытных добровольцев, оценили реализуемые проекты. Здесь же участники могли пройти регистрацию в единой информационной системе «Доброволец России».

«По данным социологических опросов более 50% россиян — добровольцы. У нас есть огромный потенциал движения для развития. Говоря про основную миссию «Года волонтера», необходимо отметить возможность самореализации человека через добровольчество. Также мы вместе должны повысить статус добровольцев. Ведь эти люди реализуют различные социальные инициативы и тем самым делают нашу страну лучше», — поделилась Координатор единой информационной системы «Добровольцы России», представитель «Ассоциации волонтерских центров России» Елизавета Соловьева.

Вологде инициативы волонтеров находят поддержку. В этом году она будет и материальной. В Год добровольца вологжане, совершающие добрые дел смогут претендовать на премию мэра города «Мы вологжане! Чемпионы добрых дел».

«В Вологде волонтерство развивается уже не один год, и городские власти активно поддерживают это направление. Сегодня мы объявляем о старте премии мэра города Вологды. Победителей выберут по трем направлениям — лучший руководитель волонтерского отряда, волонтерский проект и лучшая команда добровольцев волонтерских отрядов. Мы очень надеемся, что поступит большее количество заявок. Удачного Года добровольца в Вологде», — обратилась к участникам форума заместитель начальника Управления информации и общественных связей Вологды Юлия Смирнова.

Прием заявок стартует на следующей неделе, а обладатели премии станут известны в конце года.

Сегодня в Вологде сформировано 35 добровольческих отрядов. Причем волонтерству все возрасты покорны — отряды создаются и в школах, и на базе ветеранских и других организаций. Волонтерский корпус работает при Молодежном центре «ГОР. СОМ 35».

«Я считаю, что волонтерство — это большая ответственность. Совершать добрые дела — это бесценный труд. Мне нравится помогать людям, и я горжусь своими поступками, а это главное в жизни человека», — делится своими впечатлениями руководитель экологического отряда «Green People», волонтер Победы Екатерина Гараева.