Премия Мэра города «Мы — вологжане! Чемпионы добрых дел» будет вручаться волонтерам Вологды

Об этом заявили накануне на городском форуме волонтеров. Слет, который прошел в Вологодской областной универсальной библиотеке, объединил около 250 человек — школьников, студентов, работающую молодежь, ветеранов. Это активисты, занимающиеся добровольчеством по четырем направлениям: патриотизм, здоровый образ жизни, экология и социальная сфера.

«В Вологде волонтерство развивается уже не один год, и городские власти активно поддерживают это направление. Сегодня мы объявляем о старте премии Мэра города Вологды «Мы — вологжане! Чемпионы добрых дел». Победителей выберут по трем направлениям — лучший руководитель волонтерского отряда, волонтерский проект и лучшая команда добровольцев волонтерских отрядов. Мы надеемся, что поступит большое количество заявок. Их прием стартует на следующей неделе, а обладатели премии станут известны в конце года», — обратилась к участникам форума заместитель начальника Управления информации и общественных связей Вологды Юлия Смирнова.

Это уже третий по счету форум волонтеров, который проходит в областной столице. Участники обсудили поправки в Закон о добровольчестве, представили свои проекты, презентовали деятельность отрядов. Также поделились опытом реализации всероссийских проектов, в которых, в частности, задействованы волонтеры-медики и волонтеры Победы. Кроме того, участники могли зарегистрироваться в единой информационной системе «Доброволец России».

«По данным социологических опросов, более 50% россиян — добровольцы. У нас есть огромный потенциал для развития движения. Говоря про основную миссию Года волонтера, который объявлен Президентом в 2018 году, необходимо отметить возможность самореализации человека через добровольчество. Также мы вместе должны повысить статус добровольцев. Ведь эти люди реализуют различные социальные инициативы и тем самым делают нашу страну лучше», — поделилась координатор единой информационной системы «Добровольцы России», представитель Ассоциации волонтерских центров России Елизавета Соловьева.

Сегодня в Вологде сформировано 35 добровольческих отрядов. На базе Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» создан Городской волонтерский центр, который входит в Ассоциацию волонтерских центров России и на данный момент объединяет около 400 человек. В 2017 году вологодские добровольцы провели более 200 различных акций. Ближайшим мероприятием, в котором они будут активно задействованы, станет празднование Дня Победы.

«Я считаю, что волонтерство — это большая ответственность. Совершать добрые дела — это бесценный труд. Мне нравится помогать людям, и я горжусь своими поступками, а это главное в жизни человека», — делится своими впечатлениями руководитель экологического отряда «Green People», волонтер Победы Екатерина Гараева.

Добавим, организатором форума волонтеров выступил Молодежный центр «ГОР. СОМ 35» совместно с городской администрацией, при поддержке Ассоциации волонтерских центров, Союза добровольцев России, организаций «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики». Форум прошел в рамках городского проекта «Мы — вологжане!».