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Двух россиян и армянина поймали в Минске с 290 килограммами насвая
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Двух россиян и армянина поймали в Минске с 290 килограммами насвая 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Почти 290 килограммов насвая задержали в аэропорту «Минск-2» (Республика Беларусь). Сотрудники таможни обратили внимание на трех пассажиров, летевших в Москву через Минск и прошедших зону таможенного контроля по зеленому коридору.
Их багаж был упакован в брезентовые сумки, отличные от обычных, и перемещался отдельно от пассажиров. Багаж проверили и обнаружили табачную некурительную смесь, упакованную в банки фабричным способом. Насвай предназначался для продажи.
Пассажирам — двум гражданам России и одному — Армении — напомнили, что в Республике Беларусь за хранение и продажу более 50 граммов некурительных табачных изделий предусмотрены санкции: штраф в 490 долларов США, конфискация денежной выручки и административный арест, передает РИА Новости.
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