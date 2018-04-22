Двух россиян и армянина поймали в Минске с 290 килограммами насвая

Почти 290 килограммов насвая задержали в аэропорту «Минск-2» ( Республика Беларусь ). Сотрудники таможни обратили внимание на трех пассажиров, летевших в Москву через Минск и прошедших зону таможенного контроля по зеленому коридору.

Их багаж был упакован в брезентовые сумки, отличные от обычных, и перемещался отдельно от пассажиров. Багаж проверили и обнаружили табачную некурительную смесь, упакованную в банки фабричным способом. Насвай предназначался для продажи.