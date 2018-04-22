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«За орфографию обидно»: губернатор Прикамья написал «Тотальный диктант» на четверку
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«За орфографию обидно»: губернатор Прикамья написал «Тотальный диктант» на четверку 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Организаторы просветительской акции «Тотальный диктант» подвели ее первые итоги. Ежегодная акция «Тотальный диктант» в этом году проходила на 40 пермских площадках, среди которых были Ботанический сад университета, приют «Матроскин», онкодиспансер и геронтологический центр. В Перми диктант написали 2724 человека, из них 91 — на отлично. Среди тех, кто написал диктант в этом году, был губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона сообщил в своем Instagram, что совершил четыре ошибки: две орфографических и две пунктуационных. «Пришли результаты «Тотального Диктанта». Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может, почерк подвел…)» — написал у себя на странице губернатор.
Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 21 Апр 2018 в 3:19 PDT  Кроме Максима Решетникова в акции приняла участие глава краевого министерства образования Раиса Кассина. Ее результаты пока неизвестны. Забрать свою работу и получить консультацию специалиста можно будет 23, 24 и 25 апреля в библиотеке имени Горького с 18:00 до 20:00. Награждение участников пройдёт 26 апреля в 10:00 в ПГГПУ. Ранее для подготовки к «Тотальному диктанту» организаторы открыли бесплатные курсы по русскому языку.
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