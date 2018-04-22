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В Ленинском районе Ярославля пропал 17-летний подросток
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В Ленинском районе Ярославля пропал 17-летний подросток 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
17-летний Николай Смирнов ушел из общежития в Ленинском районе во вторник, 17 апреля.
Около 9 часов подросток отправился на учебу. С тех пор его местоположение не установлено. Волонтеры организации ЯрСпас начали распространять ориентировки.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, серые глаза. Он был одет в болоневую черную кутку, черные брюки и черные ботинки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении юноши, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.
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