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AFP: Air France 23 апреля отменит около 25% рейсов из-за забастовки персонала
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AFP: Air France 23 апреля отменит около 25% рейсов из-за забастовки персонала 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France отменит 23 апреля около 25% рейсов из-за забастовки персонала, требующего повышения зарплаты. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP.
Предстоящая забастовка станет уже девятой в обширной серии стачек, проводимых с февраля месяца. В этот день компания планирует выполнить 65% дальне — и среднемагистральных рейсов, прибывающих в главный парижский аэропорт Руасси — Шарль де Голль. Также Air France намерена обеспечить 85% рейсов на короткие дистанции.
Бастующие требуют повышения оплаты труда на 6%, однако дирекция главного французского авиаперевозчика согласна только на 1% увеличения зарплаты и некоторое повышение премий пилотам с учетом их личных показателей. Профсоюзы напоминают в этой связи руководству, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии, однако ее финансово-экономические показатели с того времени значительно улучшились. Даже в марте, несмотря на два дня забастовки, пассажиропоток увеличился у компании в целом на 5,4%.
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