Ещё
На заброшенной даче в Камышине нашли трупы троих мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На заброшенной даче в Камышине нашли трупы троих мужчин 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Камыгине на заброшенных дачах товарищества «Магнолия» обнаружили тела троих мужчин. Криминального характера в смерти камышан не нашли.
— Тела погибших заметили на садовом участке дачного товарищества, — уточнили в правоохранительных органах. — Установить имена мужчин пока не удалось — одному из них не больше 35 лет. Второй погибший был не ниже 175 сантиметров. Труп третьего камышанина, обглоданный животными, успел мумифицироваться.
В следственном управлении России по Волгоградской области добавили, что все тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
— Только после исследования станет известно, отчего скончались трое жителей Камышина.
v1.ru: последние новости
В Волгограде неожиданно отменили основную маршрутку до Краснослободска Южные районы Волгограда на все выходные оставят без воды Поселок Тир в Волгограде: что творится за спиной у «Родины-матери»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
Россия отказалась помогать Всемирному банку359
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»474
США предложили лишить российского золота700
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение