На заброшенной даче в Камышине нашли трупы троих мужчин 

В Камыгине на заброшенных дачах товарищества «Магнолия» обнаружили тела троих мужчин. Криминального характера в смерти камышан не нашли.
— Тела погибших заметили на садовом участке дачного товарищества, — уточнили в правоохранительных органах. — Установить имена мужчин пока не удалось — одному из них не больше 35 лет. Второй погибший был не ниже 175 сантиметров. Труп третьего камышанина, обглоданный животными, успел мумифицироваться.
В следственном управлении России по Волгоградской области добавили, что все тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
— Только после исследования станет известно, отчего скончались трое жителей Камышина.