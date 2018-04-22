Псковский областной суд обязал снести металлическое ограждение на территории Изборского кладбища 

Псковский областной суд поддержал решение Печорского районного суда и обязал гражданку Л. Фёдорову снести металлическое ограждение на территории Изборского кладбища. В ходе процесса суд установил, что в связи с отсутствием документально подтвержденных свободных земельных участков для захоронений на территории общественного кладбища «Изборск» админстрация городского поселения «Печоры» постановила закрыть данное кладбище для новых захоронений. 11 августа 2016 года в администрацию обратилась Фёдорова с просьбой согласовать уборку мусора на территории кладбища за счет собственных средств, и 12 августа 2016 года ей было выдано соответствующее разрешение.9 декабря 2016 года Федорова обратилась в администрацию Печор с заявлением о предоставлении земельного участка площадью 80 кв. м для нового родового захоронения на изборском кладбище, в чем ей было отказано, так как кладбище закрыто для новых захоронений, однако ответчица, проигнорировав данный отказ, самовольно установила металлическое ограждение земельного участка под место захоронения на территории кладбища. 3 апреля 2017 года в адрес Федоровой Л. В. было вынесено предписание о демонтаже в срок до 1 июня 2017 года металлического ограждения на территории кладбища, которое Л. Фёдорова не исполнила. Сама Фёдорова рассказала, что в рамках акции «Добрые дела» она с родственниками за счет собственных средств убрала свалку на территории кладбища в Изборске, находящуюся неподалеку от места захоронения её родственников. Во время уборки была повреждена стена ограждения кладбища, которая также была ими отремонтирована. На расчищенном месте она установила ограждение для предотвращения образования новой несанкционированной свалки, желая выделить данный участок под место будущего семейного захоронения, в чем администрация Печор ей отказала. Теперь Фёдорова должна будет демонтировать ограждение в установленные судом сроки. Подробности истории можно прочитать ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».