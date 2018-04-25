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В Дагестане завершился конкурс на кадровый резерв республики (видео)
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В Дагестане завершился конкурс на кадровый резерв республики (видео) 

Mirmol.ru 16 минут назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане завершился конкурс на кадровый резерв республики (видео) Заключительный этап конкурса «Кадровый резерв Дагестана» прошел сегодня на базе ДГТУ, где в каждой из 4 секций собеседование принимали министры разных ведомств республики.
В конкурсе принимали участие не только молодые специалисты, но и опытные профессионалы.
Участники, прошедшие все три этапа, обязательно займут руководящие должности республики, по мере их освобождения, говорят организаторы конкурса.
Жесткий отбор в три этапа не оставит никаких сомнений по поводу профессиональной пригодности того или иного кандидата на должность.
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