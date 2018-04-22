«Русские не сделают большую турбину. Ума не хватит»

Агентство Reuters сообщило, что в декабре 2017 года в Рыбинске на заводе «Сатурн» во время испытания прототипа турбины мощностью 110 МВт произошло ее разрушение. На Западе эту новость восприняли с плохо скрываемым злорадством. «Все их усилия в отечественной турбинной программе наталкиваются на непреодолимые трудности, что может воспрепятствовать модернизации энергетики, если рост напряженности с западными государствами приведет к ужесточению санкций, — пишет Business-standard. — Техническая загвоздка также несет в себе потенциальную политическую цену: Путин публично раструбил о прогрессе в замене западных технологий, а тут такой конфуз».

В комментариях к статье можно прочитать язвительные заметки: «Русские никогда не сделают свою большую турбину. У них ума не хватит».

В свою очередь «Роснано» и Объединенная двигателестроительная компания (ОДК), которые ведут этот проект, заявили, что Reuters сгущает краски. Тем не менее, сроки завершения работ уже сдвинулись вправо. Кроме того, понадобятся дополнительные деньги, видимо, тоже немалые. Да и репутационные потери, о которых пишет Business-standard, тоже не следует сбрасывать со счетов, особенно после скандала с турбинами Siemens, которые, по утверждению продавца, вопреки его требованиям, оказались в Крыму

В своем заявлении «Роснано» и ОДК фактически признались в нехватки компетенций, именно поэтому, скорей всего, будет привлечена компания «Силовые машины» (СМ), которая собирала в Питере германские турбины в рамках совместного предприятия с немецкой компанией Siemens

Учитывая непростое положение корпорации Siemens, которая объявила о сокращении 6900 рабочих мест по всему миру (половину в Германии — авт.), трудно ждать германской радости, если в России и впрямь научатся делать большие газовые турбины. Ежегодный мировой рынок заказов сжался до 110 ГТД мощностью свыше 110 МВт, хотя западные заводы могут выпускать в год 400 машин этого класса. В этой связи вряд ли можно рассчитывать на улучшение отношений между питерцами и немцами, поскольку последние будут подозревать русских в нечестном использовании совместного опыта.

С другой стороны, Берлин прилагает все усилия для смягчения ограничений в отношении Москвы , тем более у Siemens есть «лазейка» в Белый дом. Как известно, рынок электроэнергии в США является самым большим в мире, олицетворяя собой пятую часть глобального спроса. Именно немецкие технологии обеспечивают треть поставок наиболее дешевой электроэнергии в США. Как здесь не вспомнить высокотехнологичный кластер в городе Шарлот (штат Северная Каролина) для производства турбин H-класса. Он известен как «исследовательский треугольник» Siemens & ABB & General Electric . В этом трио берлинцы играют первую скрипку.

Вероятно, немцы считают, что русские в конечном счете вынуждены будут импортировать турбины Siemens, поскольку, первое, санкции все-таки смягчат и, второе, «Роснано» и ОДК не смогут решить все технические проблемы. В принципе, и Вашингтон, и Берлин не заинтересованы в российском техническом прогрессе — для них лучше продавать, чем ждать, когда Россия научится делать что-то сама. Ведь тогда потребность в импорте отпадет. А из-за жестких санкций это может стать реальностью.

С другой стороны, трудно не согласится с представителями «Роснано» и ОДК, когда те призывают не оценивать декабрьские испытания, как фатальные. И в самом деле «сложности… были вполне ожидаемы», так как «это первый опыт создания турбин такого класса».

Как пишет немецкое издание Binoro.de, немцы в течение 4-х лет не могли наладить производство SGT5-8000H с полной мощностью 450 МВт, правда, речь идет о самой большой в мире газовой турбине. Не секрет, что производство высоконагруженных, сложных в конструктивном и технологическом исполнении ГТД связано с использованием целого ряда уникальных материалов, включая жаростойкие хромоникелевые и титановые сплавы, а также особые композиты. Все это усугубляется необходимостью микронной обработки деталей, которые будут работать при критических частотах вращения и при запредельной температурной нагруженности.

В этом плане интересен опыт функционирования газотурбинного завода в Берлин-Моабит, где налажен выпуск тех самых SGT5-8000H. В своем интервью изданию Binoro.de эксперты по строительству газовых турбин Ронни Гросс и Роберт Хармс, которые смогли запустить производство этих уникальных машин, заявили, что им пришлось отказаться от классической иерархической схемы производства: директор-начальник цеха-мастер-рабочий. «Здесь это не работает», — утверждают они.

Оказывается, в производстве столь сложных машин важна индивидуальная мотивация каждого специалиста-рабочего, тогда как надзорные функции многочисленных начальников размывают ответственность. Но для этого нужно решить еще одну техническую задачу. В публичных материалах Siemens четко говорится, что выпуск таких сложных машин, как большие ГТД, невозможен без постоянного мониторинга и непрерывного анализа работы турбины. В частности, инженер Siemens Ханс-Герд Бруммель, говоря о немецком успехе, поясняет, что в корпорации с нуля создавали соответствующие измерительные технологии. Во время опытного пуска новой турбины сразу становится ясно, кто бракодел. Ну, а далее, эксперты разберутся в конкретной проблеме.

В России имеется уникальный математический аппарат моделирования турбин, компьютеризация которого, наряду с использованием доступных датчиков, могла бы давно решить эту задачу. И у нас есть системы балансировки и контроля работы ГТД, но, видимо, их — применительно к ГТД-110М — так и не довели до ума.

Напомним, А. Б. Чубайс еще в бытность своего председательства в РАО «ЕЭС России» заключил контракт с «Зоря — Машпроект» ( Украина ) и «Сатурном» на разработку и изготовления газотурбинных двигателей ГТД-110 мощностью 110 МВт в составе газотурбинной энергетической установки.

За период с 2001 г по сентябрь 2003 года на стенде ИвГРЭС ( г. Комсомольск , РФ) ГТД-110 отработал более 1400 часов с выполнением более 200 пусков-остановок. Была выявлена «необходимость принятия дополнительных конструктивных решений по повышению надежности отдельных узлов и деталей, а также необходимость внедрения мероприятий по обеспечению возможности проведения более детального осмотра проточной части двигателя и его частичной разборки в условиях эксплуатации».

Всего украинское предприятием «Зоря» — «Машпроект» в кооперации с «Сатурном» произвело 5 турбин ГТД-110, но после аварии на Рязанской ГРЭС в 2012 году совместный проект прекратил свое существование из-за многочисленных дефектов в разработке. Теперь доводкой турбины занимаются только российские специалисты.

Таким образом, история превращения ГТД-110 в ГТД-110М длится уже 14 лет. Однако из результатов испытания на ИвГРЭС и аварии на Рязанской ГРЭС, похоже, не были сделаны выводы. По идее, давно уже должна была быть разработана качественная система диагностики турбин, которая хотя бы блокировала аварийную ситуацию, не допуская разрушения турбины.

Судя по всему, мы опять имеем дело с неэффективной армией начальников «Роснано» и ОДК, которые только и делают, что получают огромные зарплаты за то, что прессуют работяг и ищут виноватых. Между тем, на газотурбинном заводе в Берлин-Моабит трудятся всего лишь 200 высокооплачиваемых специалистов входного контроля, сборщиков и испытателей.

Неужели правы злопыхатели-западники, которые считают, что «русские не сделают большую турбину из-за нехватки ума»?

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