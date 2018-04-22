Турция назвала безответственным ежегодный доклад Госдепа о правах человека

КНДР, Мьянму, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию. Госдепартамент опубликовал в пятницу свой очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором раскритиковал прежде всего Сирию

"Доклад составлен безответственно. Его турецкий раздел содержит неприемлемые обвинения и претензии к Турции. Меры, принятые страной для справедливой и законной борьбы с террористическими организациями, в докладе не отражают своей сути", — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, США проигнорировали борьбу Турции с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО), сторонники которого, по заявлению турецких властей, предприняли попытку военного переворота в июле 2016 года. Сам Гюлен ранее отрицал свою причастность к мятежу.

"Не случайно доклад, в котором повторяются утверждения группировок, связанных с террористическими организациями, а борьба с терроризмом называется «внутренним конфликтом», подготовлен в стране, где скрывается главарь FETO. Таким образом, подтверждается правильность нашего решения отказаться от сотрудничества при подготовке доклада, который нельзя назвать беспристрастным и объективным. Турция рекомендует странам, выступающим с несправедливыми обвинениями в ее адрес, сначала покончить с систематическими нарушениями прав человека по отношению к собственным гражданам", — говорится в заявлении МИД

Согласно документу, Турция считает, что такие важные вопросы, как права человека, не должны политизироваться. «Мы продолжим решительную борьбу с терроризмом, который сам по себе является нарушением прав человека, сохранив приверженность международным обязательствам и шагам по дальнейшему укреплению основных прав и свобод в стране», — подчеркивается в сообщении турецкого ведомства.