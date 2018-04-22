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Турция назвала безответственным ежегодный доклад Госдепа о правах человека
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Турция назвала безответственным ежегодный доклад Госдепа о правах человека 

РИА Новости 48 минут назад
АНКАРА, 22 апр — РИА Новости. Анкара разочарована ежегодным докладом Госдепа США о правах человека в мире, считает его безответственным и неприемлемым, говорится в полученном РИА Новости в воскресенье заявлении МИД Турции.
Госдепартамент опубликовал в пятницу свой очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором раскритиковал прежде всего Сирию, КНДР, Мьянму, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию.
"Доклад составлен безответственно. Его турецкий раздел содержит неприемлемые обвинения и претензии к Турции. Меры, принятые страной для справедливой и законной борьбы с террористическими организациями, в докладе не отражают своей сути", — говорится в заявлении.
Как отмечается в документе, США проигнорировали борьбу Турции с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО), сторонники которого, по заявлению турецких властей, предприняли попытку военного переворота в июле 2016 года. Сам Гюлен ранее отрицал свою причастность к мятежу.
"Не случайно доклад, в котором повторяются утверждения группировок, связанных с террористическими организациями, а борьба с терроризмом называется «внутренним конфликтом», подготовлен в стране, где скрывается главарь FETO. Таким образом, подтверждается правильность нашего решения отказаться от сотрудничества при подготовке доклада, который нельзя назвать беспристрастным и объективным. Турция рекомендует странам, выступающим с несправедливыми обвинениями в ее адрес, сначала покончить с систематическими нарушениями прав человека по отношению к собственным гражданам", — говорится в заявлении МИД.
Согласно документу, Турция считает, что такие важные вопросы, как права человека, не должны политизироваться. «Мы продолжим решительную борьбу с терроризмом, который сам по себе является нарушением прав человека, сохранив приверженность международным обязательствам и шагам по дальнейшему укреплению основных прав и свобод в стране», — подчеркивается в сообщении турецкого ведомства.
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