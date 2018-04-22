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«Бессмертный полк» возглавит мотоколонна ростовских байкеров
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«Бессмертный полк» возглавит мотоколонна ростовских байкеров 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовская колонна будет олицетворять собой 8-й отдельный мотоциклетный полк, который прославился в ходе операции по разгрому немецких войск под Сталинградом. Он был сформирован летом 1940 г. Входил в состав 5-го механизированного корпуса. Многие участники полка стали Героям Советского союза. Например, в Ростовской области это подразделение, атаковав аэродром врага, уничтожило девять самолетов. На станции в Обливском районе им было взорвано шесть вагонов с боеприпасами.
Первыми проедут исторические мотоциклы «Урал», именно на таких машинах и ездили в мотоциклетных бригадах времен ВОВ. Далее проследуют уже современные «железные кони».
«Для участия в шествии «Бессмертного полка» в Ростов приедут байкеры из Краснодара, Сочи, других городов Юга России, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик» — комментирует представитель ростовского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Родион Зюзин журналистам донских изданий.
Шествие «Бессмертный полк» в этом году соберет около 100 тысяч ростовчан. Поисковики, которые традиционно идут во главе колонны, понесут портреты тех солдат, которые были найдены на полях сражений под Ростовом и имена которых им удалось установить. Мотоциклисты же остановятся в Покровском сквере, и организуют свою мотовыставку.
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