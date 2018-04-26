Участники встречи в Сочи выступили против силового решения конфликтов 

СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Участники международной встречи по безопасности в Сочи выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
" (Участники встречи) выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права", — сказал Патрушев журналистам в четверг по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.