Участники встречи в Сочи выступили против силового решения конфликтов

" (Участники встречи) выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права", — сказал Патрушев журналистам в четверг по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.