Глава Совбеза РФ пригласил коллег из 100 стран в Сочи

Во встрече, которая организована Совбезом РФ , примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб из почти 100 государств. Подобные встречи проводятся ежегодно в одном из городов России и с каждым годом в них участвует все больше стран. Если в первом таком форуме в 2010 году в Сочи приняли участие представители 44 стран, то в 2017-м в Твери — уже 95 государств.

Спецслужбы разных стран, в том числе западных, готовы к сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом

Среди заявленных тем обсуждения — основные проблемы международной безопасности и вопросы, связанные с противодействием международным террористическим организациям. Еще одна тема большого пленарного заседания — обеспечение безопасности значимых общественных, культурных и спортивных мероприятий.

Для обсуждения в формате «круглых столов» вынесены вопросы международной информационной безопасности, а также тематика противодействия производству и нелегальному обороту наркотиков. По словам заместителя секретаря СБ РФ Сергея Вахрукова, международным террористическим организациям должен быть противопоставлен «принципиальный курс на консолидацию международных усилий по противодействию терроризму на основе подлинно партнерского взаимодействия, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела». Как отметил Вахруков, было бы «целесообразно подумать о разработке под эгидой ООН механизма оценки эффективности принимаемых международным сообществом антитеррористических мер».

Монголии, Ирака, Венесуэлы, Вьетнама и В Сочи с 24 по 26 апреля состоятся также двусторонние встречи участников конференции, во время которых будут рассмотрены проблемы, представляющие взаимный интерес. В частности, ожидается, что Николай Патрушев проведет более 40 двусторонних встреч с главами делегаций. Причем первые переговоры секретарь СБ РФ провел уже вчера в Москве с представителями Пакистана Китая . Как заявил на предыдущей конференции Николай Патрушев, такие встречи помогают понять точку зрения той или иной страны по актуальным вопросам международной безопасности. «Нам надо услышать каждую из этих сторон, понять, почему они занимают такую позицию, с чем это связано», — отметил Патрушев.

По его словам, спецслужбы самых разных стран, в том числе западных, готовы к сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом, хотя из-за позиции своих политиков открыто это не декларируют.