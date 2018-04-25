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Делегации 118 стран приехали в Сочи на встречу по безопасности
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Делегации 118 стран приехали в Сочи на встречу по безопасности 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 25 апр — РИА Новости. Представители 118 стран приехали в Сочи для участия в девятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил руководитель российской делегации, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня в Сочи прибыли делегации ООН и 118 стран", — сказал Патрушев на открытии встречи.
"Высокий профессиональный уровень участников, а также широкий географический охват представленных стран подтверждают, что российская инициатива проведения таких встреч остается востребованной, открывает дополнительные возможности для деполитизированного обмена опытом, поиска новых подходов и совместных консолидированных решений актуальных проблем международной безопасности", — добавил Патрушев.
Нынешнее международное представительство стало рекордным за всю историю этих встреч. В прошлом году на аналогичную встречу в Тверскую область приехали представители 95 стран.
Повестка нынешней встречи сформирована с учетом результатов предыдущих конференций и текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности. Основная тема встречи — «Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу».
Кроме того, участники встречи обсудят эволюцию стратегии и тактики международных террористических организаций, вопросы обеспечения глобальной информационной безопасности, проблему роста производства и нелегального оборота наркотиков как угрозу миру и стабильности, а также обеспечение безопасности значимых общественных, культурных и спортивных мероприятий. Речь, в частности, пойдет об обеспечении безопасности предстоящего летом этого года в России чемпионата мира по футболу.
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