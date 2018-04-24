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Более 100 стран подтвердили участие во встрече по нацбезопасности в Сочи
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Более 100 стран подтвердили участие во встрече по нацбезопасности в Сочи 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более 100 стран подтвердили свое участие в IX Международной встрече по национальной безопасности в Сочи, которая пройдет 25-26 апреля, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.
"Более 100 государств подтвердили свое участие в IX Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 25-26 апреля", — говорится в сообщении.
Отмечаются, что в ней примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.
Добавляется, что Россию представит секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
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