Более 100 стран подтвердили участие во встрече по нацбезопасности в Сочи

"Более 100 государств подтвердили свое участие в IX Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 25-26 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечаются, что в ней примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.