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На торги выставят туфли Майкла Джексона для «лунной походки»
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На торги выставят туфли Майкла Джексона для «лунной походки» 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Туфли Майкла Джексона, в которых он впервые продемонстрировал «лунную походку», продадут 26 мая на аукционе в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.
«Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25). Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку»», — говорится в сообщении. На одной из туфель также есть надпись «Michael 2».
Ранее эти туфли никогда не выставляли на торги. Их стоимость оценивается в пять тысяч долларов. Вместе с обувью покупатель получит письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции. Согласно ему, эту пару певец упоминал как свои «волшебные туфли».
Майкл Джексон — американский певец, имеющий неофициальный титул «король поп-музыки». Количество проданных в мире записей Джексона составляет миллиард копий. Умер в 2009 году в возрасте 50 лет.
Песня «Billie Jean» вошла в шестой студийный альбом певца «Thriller» и стала одним из самых узнаваемых хитов Джексона. Первый раз свою знаменитую «лунную походку» он исполнил во время исполнения этой песни на выступлении Motown 25: Yesterday, Today, Forever 25 марта 1983 года.
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