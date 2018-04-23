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В Иркутской области коещи покусали уже более 230 человек
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В Иркутской области коещи покусали уже более 230 человек 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Клещи атакуют. В Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов уже обратились 233 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
После исследования паразитов выяснилось, два из них заражены энцефалитом — 2, боррелиозом — 24. С подозрением на клещевой риккетсиоз госпитализирован один человек. Пострадали жители Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Черемховского, Нижнеудинского, Ангарского и Шелеховского районов. Специалисты напоминают, поставить прививку ещё не поздно.
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