Три недели без света: жителям Ростова придется до середины мая днем сидеть без электричества

В ближайшие три дня в нашем городе пройдут очередные отключения электричества. В этот раз они затронут жителей Железнодорожного, Первомайского, Пролетарского районов, а по некоторым адресам света не будет днем в течение трех недель.

— Это делается с целью исключения аварийных ситуаций, — пояснили в Ростовских городских электросетях.

Так, завтра, 25 апреля, с 09:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:

ул. Гриба, 1–21, 2–54;

ул. Ванина, 1–21, 2–22;

ул. Ривкина, 1–15, 2–20;

ул. А. Русова, 18–42, 11–21;

ул. 2-я Усадебная, 1–11, 2–22;

ул. 3-я Усадебная, 1–13, 2–8;

ул. Пригородного лесничества;

ул. Красная, 30–80, 49–97;

пр. Стачки, 122–156;

ул. 6-я Кольцевая, 93а, 93/1, 93/2, 82–84;

ул. Фестивальная, 12, 12а.

26 апреля с 09:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

ул. 8-я Линия, 1–11, 2–20;

ул. 10-я Линия, 1–15, 2–16;

ул. Майская, 30–42;

пр. Шолохова, 123–161;

ул. Новомосковская, 1–17, 2–34;

ул. Полторацкого, 25–67, 10–56;

ул. Просвещения, 1–3, 2–20;

ул. Всесоюзная, 130–162;

пер. Молодогвардейский, 3–23, 2–14;

ул. Набережная, 113–165, 131а;

пер. Промысловый, 1–17, 2–16;

пер. Станционный, 3–11, 2–6;

пер. Фиолетова, 1–17, 2–16.

27 апреля с 09:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

ул. Владиленская, 1–55, 2–38;

ул. Кржижановского, 1–41, 2–56;

ул. Герцена, 13–61;

пер. Бакинский, 1–9;

пер. Норильский, 1–7, 2–8;

пер. Рацонализаторский, 1–31, 2–24.

ул. Волгостроевская, 35–73, 42–94;

ул. Шатурская, 55–111, 40–84;

ул. Кржижановского, 115–163, 130–182;

ул. Герцена, 135–143;

пер. Конный, 1–9, 2–20;

пер. Красной Звезды, 1–21, 2–18;

пер. Ударников, 1–29, 2–22;

ул. Димитрова, 36–50, 41–45;

ул. Коллективная, 34–52, 29–61;

ул. Грекова, 3–35, 4–34;

ул. Полторацкого, 91–119.

Но есть в нашем городе жители, которым придется потерпеть неудобства на протяжении трех недель: с 25 апреля по 18 мая с 09:00 до 17:00. Это люди, проживающие по адресам:

ул. Токарная, 51/4, 82/1, 82/2, 84;

пер. Белозёрский, 48, 48а;

ул. Белореченская, 1–5, 23–29;

пер. Ботанический спуск, 3;

ул. Лесопарковая, 13–17, 20–54;

ул. Родниковая, 3–17, 14–54;

пер. Гродненский, 3–9, 2–6;

ул. Достоевского, 1–49, 6–62;

ул. КИМа, 1–35, 2–16;

пер. Кумский, 2–6, 3–7;

пер. Майкопский, 7–33, 2–18;

ул. Песчаная, 1–15, 4–24;

ул. Писательская, 7–65, 10–52;

пер. Силикатный, 14–26, 29–47;

пер. Сулинский, 9–11.