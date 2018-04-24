Три недели без света: жителям Ростова придется до середины мая днем сидеть без электричества 

В ближайшие три дня в нашем городе пройдут очередные отключения электричества. В этот раз они затронут жителей Железнодорожного, Первомайского, Пролетарского районов, а по некоторым адресам света не будет днем в течение трех недель.
— Это делается с целью исключения аварийных ситуаций, — пояснили в Ростовских городских электросетях.
Так, завтра, 25 апреля, с 09:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:
ул. Гриба, 1–21, 2–54;
ул. Ванина, 1–21, 2–22;
ул. Ривкина, 1–15, 2–20;
ул. А. Русова, 18–42, 11–21;
ул. 2-я Усадебная, 1–11, 2–22;
ул. 3-я Усадебная, 1–13, 2–8;
ул. Пригородного лесничества;
ул. Красная, 30–80, 49–97;
пр. Стачки, 122–156;
ул. 6-я Кольцевая, 93а, 93/1, 93/2, 82–84;
ул. Фестивальная, 12, 12а.
26 апреля с 09:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
ул. 8-я Линия, 1–11, 2–20;
ул. 10-я Линия, 1–15, 2–16;
ул. Майская, 30–42;
пр. Шолохова, 123–161;
ул. Новомосковская, 1–17, 2–34;
ул. Полторацкого, 25–67, 10–56;
ул. Просвещения, 1–3, 2–20;
ул. Всесоюзная, 130–162;
пер. Молодогвардейский, 3–23, 2–14;
ул. Набережная, 113–165, 131а;
пер. Промысловый, 1–17, 2–16;
пер. Станционный, 3–11, 2–6;
пер. Фиолетова, 1–17, 2–16.
27 апреля с 09:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:
ул. Владиленская, 1–55, 2–38;
ул. Кржижановского, 1–41, 2–56;
ул. Герцена, 13–61;
пер. Бакинский, 1–9;
пер. Норильский, 1–7, 2–8;
пер. Рацонализаторский, 1–31, 2–24.
ул. Волгостроевская, 35–73, 42–94;
ул. Шатурская, 55–111, 40–84;
ул. Кржижановского, 115–163, 130–182;
ул. Герцена, 135–143;
пер. Конный, 1–9, 2–20;
пер. Красной Звезды, 1–21, 2–18;
пер. Ударников, 1–29, 2–22;
ул. Димитрова, 36–50, 41–45;
ул. Коллективная, 34–52, 29–61;
ул. Грекова, 3–35, 4–34;
ул. Полторацкого, 91–119.
Но есть в нашем городе жители, которым придется потерпеть неудобства на протяжении трех недель: с 25 апреля по 18 мая с 09:00 до 17:00. Это люди, проживающие по адресам:
ул. Токарная, 51/4, 82/1, 82/2, 84;
пер. Белозёрский, 48, 48а;
ул. Белореченская, 1–5, 23–29;
пер. Ботанический спуск, 3;
ул. Лесопарковая, 13–17, 20–54;
ул. Родниковая, 3–17, 14–54;
пер. Гродненский, 3–9, 2–6;
ул. Достоевского, 1–49, 6–62;
ул. КИМа, 1–35, 2–16;
пер. Кумский, 2–6, 3–7;
пер. Майкопский, 7–33, 2–18;
ул. Песчаная, 1–15, 4–24;
ул. Писательская, 7–65, 10–52;
пер. Силикатный, 14–26, 29–47;
пер. Сулинский, 9–11.