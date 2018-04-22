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Ростовчан предупредили об отключениях света на следующей неделе
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Ростовчан предупредили об отключениях света на следующей неделе 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
Из-за техобслуживания трансформаторов в Ростове на следующей неделе будут отключать свет на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии донской столицы. Так, во вторник, 24 апреля, с 9 до 16 часов без электричества останутся дома по адресам:
переулок Днепровский, 124д; 124е; 124б; 124/7: 124г; 124и; 124в. улица Миронова, 6; 10.
В четверг, 26 апреля, с 9 до 16 часов света не будет по адресам:
улица Лелюшенко, 15; 15а; 15в; 15г; 17а; храм на улице Лелюшенко.
В пятницу, 27 апреля, с 9 до 16 часов без электричества останутся жители следующих домов:
проспект 40-летия Победы, 103б; 103; 99; 99а.
В субботу, 28 апреля, с 9 до 16 часов света не будет по адресам:
улица Еременко, 103, 101/1.
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