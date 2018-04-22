Ростовчан предупредили об отключениях света на следующей неделе

Из-за техобслуживания трансформаторов в Ростове на следующей неделе будут отключать свет на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии донской столицы. Так, во вторник, 24 апреля, с 9 до 16 часов без электричества останутся дома по адресам:

переулок Днепровский, 124д; 124е; 124б; 124/7: 124г; 124и; 124в. улица Миронова, 6; 10.

В четверг, 26 апреля, с 9 до 16 часов света не будет по адресам:

улица Лелюшенко, 15; 15а; 15в; 15г; 17а; храм на улице Лелюшенко.

В пятницу, 27 апреля, с 9 до 16 часов без электричества останутся жители следующих домов:

проспект 40-летия Победы, 103б; 103; 99; 99а.

В субботу, 28 апреля, с 9 до 16 часов света не будет по адресам:

улица Еременко, 103, 101/1.