Россию взяли клещи. Как спасти от кровососов себя и свою усадьбу?

Вместе с весной, нагрянувшей внезапно, начался и сезон клещей, напоминает Sobesednik.ru

Всего за три первые недели официального мониторинга число покусанных россиян приблизилось к тысяче. Сотни тысяч других готовятся выехать на дачу и рискуют пополнить статистику. Мы составили для дачников (именно они главные жертвы клещей) специальную памятку: как обезопасить свою фазенду и себя на ней.

Участок. Сразу по приезде можно проверить, есть ли конкретно на вашей территории клещи. Сделать это легко с помощью приема, который называется «белый флаг»: берете светлое полотенце или кусок ткани, привязываете к палке на манер флага и водите по траве в разных частях сада и огорода. Если клещи есть, они окажутся на ткани. В таком случае участок стоит как следует выкосить и обработать спецпрепаратами — самостоятельно или с привлечением профессионалов. Косить и обрабатывать нужно один раз в 1–1,5 месяца. Затевать это дело лучше, сверившись с прогнозом погоды и выбрав время, когда хотя бы пару дней не будет дождей. Для людей, животных и посадок такая обработка неопасна, но клубнику после нее немытой есть не стоит.

Экипировка. Клещу нужны ваши кожа и кровь, так что первое время, пока участок обрабатывается (и потом, когда вы выходите в лес), лучше одеваться специальным образом. С одной стороны, от вас требуется максимально закрытая одежда — рукава на резинке или с плотно застегнутыми манжетами, брюки заправлены в носки, воротник тоже застегнут, на голове бандана, закрывающая всю волосистую часть. С другой — одеться надо так, чтобы не было парникового эффекта, так как клещу вы понравитесь больше распаренным и потным.

Обработка. Есть два типа препаратов. Репелленты кровососов отпугивают — их можно наносить прямо на открытые участки кожи, а акарицидные средства — убивают, но их наносят только на одежду. При правильном использовании навредить человеку они не могут. Но имейте в виду, что обычная противокомариная защита тут не сработает.

Спецмеры. Договоритесь с близкими каждые 15 минут осматривать друг друга. Почему 15? Столько нужно клещу, чтобы «обследовать» взрослого человека на предмет удобного для присасывания места. Он, между прочим, весьма капризен — будет искать теплый участок тонкой кожи, где хорошее кровоснабжение. Это, например, шея, места подколенных ямок, пах, область живота. Постарайтесь увидеть его раньше, чем он туда доберется. При регулярных взаимных осмотрах это вполне реально.

Еще не поздно привиться от энцефалита

Клещи были бы просто досадной неприятностью, если бы не инфекции, которые они переносят, — боррелиоз и клещевой энцефалит. Первый лечится антибиотиками, а вот второй — тяжелейшее заболевание, его лучше избегать. Единственный надежный способ — прививка, и ее еще не поздно сделать. Как привиться экстренно, рассказала кандидат медицинских наук Надежда КОЛЯСНИКОВА, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

— Полная схема вакцинации включает в себя три прививки — две в сезоне и еще одну через год. Даже в случае заражения вакцинация гарантирует более легкие формы заболевания и отсутствие летального исхода.

Существуют плановая и экстренная формы вакцинации. В первом случае ее нужно начинать за несколько месяцев, чтобы вторая прививка была сделана минимум за две недели до начала клещевого сезона. Поэтому первую прививку желательно сделать зимой, затем через 1–3 месяца делается повторная. Экстренная форма вакцинации требует всего 4 недели: вторая прививка делается через две недели после первой, еще две недели остается на выработку иммунитета. Плюс такого варианта в том, что можно легко рассчитать дату, когда начинать вакцинацию. Минус — более высокая нагрузка на иммунную систему. Обе формы одинаково эффективны, но, чтобы схема вакцинации была полной, в обоих случаях необходимо через год сделать третью прививку и три года жить спокойно.