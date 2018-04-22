Если бы у Иисуса был мотоцикл

Для этого водитель оснастил свой эндуро Suzuki 450 специальной задней покрышкой с лопастями, загребающими воду, а также двумя лыжами, которые помогали удержать байк на воде.

Взяв разгон, мотоциклист понесся по озеру. И это выглядит еще круче, чем воспетое в легендах хождение Иисуса Христа по водам. Последнее, увы, не было снято на камеру, однако на этом видео подвиг Луки Коломбо снимался с нескольких камер включая запись дроном в создуха.

Победу мотоциклиста над законами физики уже внесли в книгу рекордов: такого раньше не делал никто.