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Нижегородских экспортеров научат деловым коммуникациям
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Нижегородских экспортеров научат деловым коммуникациям 

Нижегородская правда 58 минут назад
Фото: Нижегородская правда
26 апреля в технопарке «Анкудиновка» нижегородские предприниматели и руководители предприятий, работающих на экспорт, смогут бесплатно принять участие в семинаре «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров». Об этом сообщили в региональном минпроме.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, семинар предназначен представителям малого и среднего бизнеса, заинтересованным в развитии бизнеса и старте экспортной деятельности. На занятии слушатели узнают, как эффективно выстроить деловые коммуникации, познакомиться с потенциальными потребителями и получить репутацию надежного партнера в международном профессиональном сообществе.
Проведет семинар аттестованный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра Ирина Плотникова.
Регистрация на занятие продлится до 23 апреля включительно на сайте www.exportedu.ru (необходимо создать личный кабинет и выбрать курс «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» в разделе «Календарь обучения»).
Обучение будет проходить по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 («IT-парк Анкудиновка»), ауд.314.
Организатор обучения — Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области.
Напомним, глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
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