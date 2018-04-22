Нижегородских экспортеров научат деловым коммуникациям

26 апреля в технопарке «Анкудиновка» нижегородские предприниматели и руководители предприятий, работающих на экспорт, смогут бесплатно принять участие в семинаре «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров». Об этом сообщили в региональном минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова , семинар предназначен представителям малого и среднего бизнеса, заинтересованным в развитии бизнеса и старте экспортной деятельности. На занятии слушатели узнают, как эффективно выстроить деловые коммуникации, познакомиться с потенциальными потребителями и получить репутацию надежного партнера в международном профессиональном сообществе.

Проведет семинар аттестованный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра Ирина Плотникова

Регистрация на занятие продлится до 23 апреля включительно на сайте www.exportedu.ru (необходимо создать личный кабинет и выбрать курс «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» в разделе «Календарь обучения»).

Обучение будет проходить по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 («IT-парк Анкудиновка»), ауд.314.

Организатор обучения — Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области.