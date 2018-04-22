Вьетнамский полицейский 11 лет ходил с ножом в спине

Врачи «забыли» в теле полицейского лезвие ножа, с которым тот проходил почти 11 лет Нгуен Ба Труонг Нам, офицер полиции из центральной провинции Нге Ан получил удар ножом в спину, когда в 2007 году пытался арестовать преступника. Лезвие ножа осталось у него в спине, но врачи «забыли» его удалить. Вместе с ним Нам прожил 11 лет, пока его не стали тревожить сильные боли в спине.

Уже на рентгене врачи увидели 13-сантиметровое лезвие, находившееся над позвоночником Нам. Предмет удалось успешно удалить, полицейский восстанавливается после операции.

Лезвие находилось в чувствительном районе около брюшной аорты. При выполнении тяжелых упражнений нож мог двигаться в сторону аорты, что, рано или поздно, убило бы Нам,

— объяснил выполнявший операцию врач Хоанг Ким Туан.

Источник: Tuoi Tre News