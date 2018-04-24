В Орле отремонтируют остановки, снесённые ураганом

Вопрос последствий урагана в Орле обсудили сегодня, 24 апреля, на рабочем совещании в администрации города.

По информации начальника управления по безопасности Игоря Тарасова, в минувшие выходные шквалистый ветер нанёс урон областному центру. Он повалил дерево в Северном районе и три остановочных павильона на Новосильской, Раздольной и Кузнецова. Дерево было убрано на следующий день. В настоящее время решается вопрос о ремонте остановок.

Глава города Александр Муромский в минувшие выходные поручил восстановить поврежденные павильоны или либо, при необходимости, временно снести их.

Юрий Тарасов сообщил, что что остановка на улице Новосильской была восстановлена накануне, 23 апреля, сотрудниками «Спецавтобазы».

По информации начальника УКХ Светланы Климовой, идёт составление сметы для ремонта двух других остановок.

— Остановочные павильоны должны быть либо отремонтированы, либо демонтированы в течение суток до приведения павильонов в надлежащее состояние. Остановки не должны стоять разрушенными, — подчеркнул на совещании Муромский.