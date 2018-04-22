Калашников рассказал про риски хранения золотого запаса в ценных бумагах США 

Хранить золотовалютные резервы в ценных бумагах других стран крайне опасно, заявил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
Сенатор, комментируя сообщения СМИ о том, что Турция вывела свои золотые запасы из Федеральной резервной системы США, отметил: бессмысленно копить деньги на «чёрный день», их все равно не хватит.
«Деньги необходимо вкладывать в развитие отечественной экономики в целом и в инфраструктурные проекты в частности. Если в стране денег не хватает, а у нас их действительно не хватает, их нужно тратить с умом — так, чтобы они работали и приносили пользу», — обосновал свою позицию Калашников. По его словам, хранение денег России в американских бумагах способствует развитию экономики США, а не нашей страны.
Как стало известно накануне, Турция вывела из США свой золотой запас в размере 28,7 тонн. Также золотые резервы вывели крупнейшие турецкие частные банки, которые откликнулись на призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана «избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото».
Ряд турецких банков, как стало известно из СМИ, начали процедуру возвращения своих золотых запасов из Великобритании.