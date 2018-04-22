Фото: В Астрахани прошел фестиваль воблы 

В Астрахани состоялся фестиваль «Вобла», который уже стал традиционным.
В рамках праздника на Комсомольской набережной прошло соревнование рыбаков. А чтобы не создавать неудобств участникам массовой рыбалки и зрителям, власти даже ограничили движение транспорта по некоторым городским улицам.
Всего на состязании зарегистрировалось около 400 участников с удочками. Самым младшим было от 10 лет. Впрочем, организаторы разделили рыбаков на взрослые и детские номинации. Кроме того, между собой состязались женщины-рыбачки и целые команды.
Ловить воблу в Астрахань приехали гости из других регионов, причем, не только соседних. Среди рыболовов оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири.