Фото: В Астрахани прошел фестиваль воблы

Астрахани состоялся фестиваль «Вобла», который уже стал традиционным.

В рамках праздника на Комсомольской набережной прошло соревнование рыбаков. А чтобы не создавать неудобств участникам массовой рыбалки и зрителям, власти даже ограничили движение транспорта по некоторым городским улицам.

Всего на состязании зарегистрировалось около 400 участников с удочками. Самым младшим было от 10 лет. Впрочем, организаторы разделили рыбаков на взрослые и детские номинации. Кроме того, между собой состязались женщины-рыбачки и целые команды.