На Юге отдыхают, а не работают. Ростовстат объяснил, почему жители Дона мало зарабатывают

Руководитель Ростовстата Марина Самойлова рассказала, почему средний уровень дохода в регионе всегда меньше общероссийского. В 2017 году денежные доходы населения в Ростовской области составили 27 658 рублей на одного человека. Это почти на 4000 меньше показателя по стране — 31 475. Вроде бы регион не относится к депрессивным, в чем же дело? Марина Самойлова поясняет, что основных причин две: «Всё зависит от двух составляющих: от того, как формируется заработная плата по видам экономической деятельности и от того, какую долю в структуре населения составляют пожилые». Согласно полученным данным, значительная часть населения зарабатывает деньги на Севере, где зарплаты выше. А к пенсии переезжает в теплые края. Также в донском регионе слабо развит топливно-энергетический сектор экономики, а ведь именно у его представителей традиционно самые высокие зарплаты.

Основная часть доходов жителей Ростовской области состоит в различной неформальной деятельности. Проще говоря это различные ИП, подсобные хозяйства, домашний бизнес. И таких жителей в регионе 36%. Работают по найму 27,4% жителей, 15% живут на доходы от пенсии, 10% рынка заняли предприниматели, а еще 5% дончан выживают на различные пособия и социальные выплаты.