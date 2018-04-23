Льдины выбросили яхту на берег в Омске 

В Омске с Иртыша начал сходить лед. Огромные дрейфующие льдины, которые стали объектом повышенного внимания со стороны горожан, вытолкнули на берег яхту. Об этом сообщило издание Gorod55.ru.
Жители Омска стали очевидцами того, как льдины «выдавали» яхту на берег реки. Фотографии прогулочного катера появились в одной из групп в социальной сети. Автор публикации рассказал, что после увиденного сразу позвонил в МЧС. Однако сотрудники спасательной службы ответили, что не получали данных об утрате яхты, а без обращения владельца они не могут вытащить судно. Очевидец надеется, что хозяин катера найдется, узнав его по фотографии.