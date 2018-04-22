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Власти Тульской области потребовали убрать с могилы скандальный рекламный баннер
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Власти Тульской области потребовали убрать с могилы скандальный рекламный баннер 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает ИА «Тульские новости», вызвавшая скандал в области могила расположена в отдаленной части кладбища №1 и большое количество признаков указывает на то, что в этой части хоронят лиц цыганской национальности.
Баннер по размеру составляет примерно треть от стандартных рекламных щитов, расположенных в Туле. Баннер двухсторонний: с одной стороны на нем размещена фотография одного усопшего, с другой — второго.
В пресс-службе администрации Тулы местному изданию newstula.ru сообщили, что КСО выписал предписание родственникам на демонтаж. Если предписание не выполнят, дело будет передано в суд. В этом случае баннер демонтируют по решению суда.
Фото: соцсети.
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