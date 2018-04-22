Власти Тульской области потребовали убрать с могилы скандальный рекламный баннер

Как сообщает ИА «Тульские новости», вызвавшая скандал в области могила расположена в отдаленной части кладбища №1 и большое количество признаков указывает на то, что в этой части хоронят лиц цыганской национальности.

Баннер по размеру составляет примерно треть от стандартных рекламных щитов, расположенных в Туле. Баннер двухсторонний: с одной стороны на нем размещена фотография одного усопшего, с другой — второго.

В пресс-службе администрации Тулы местному изданию newstula.ru сообщили, что КСО выписал предписание родственникам на демонтаж. Если предписание не выполнят, дело будет передано в суд. В этом случае баннер демонтируют по решению суда.

Фото: соцсети.