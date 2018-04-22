В Германии испугались дефицита алюминия из-за санкций США против России

Эмбарго повысило цены на промежуточный продукт производства — оксид алюминия — выросли на 26% в течение недели, приблизившись к 12-летнему максимуму, передает содержание статьи немецкого издания ИноТВ.

Почти треть сырца алюминия, импортируемый немецкой промышленностью, закупается у России и в значительной мере — у «Русала». Кроме того, его дочерняя компания в Ирландии играет на рынке решающую роль. Согласно докладу, подготовленному немецкой отраслевой федерацией производителей металла Wirtschaftsvereinigung Metalle, она незаменима для снабжения Европы оксидом алюминия. Немецкая федерация предупреждает, что санкции оказывают существенное влияние на торговые потоки, и это будет ощущаться на всех этапах системы снабжения.

В статье говорится, что непредсказуемая ситуация на рынке и отсутствие гарантий надежности поставок алюминия коснется крупных отраслей, в том числе автомобильного производства.

Объединение, представляющее интересы металлургических компаний Германии, призывает политиков как можно скорее найти решение, которое обеспечит надежность поставок исходного сырья, необходимого для работы отрасли. В противном случае пострадает все промышленное производство Германии, заключает Der Spiegel.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что получение Германией права не поддерживать санкции против России было бы выгодно как для немецких покупателей алюминия, так и для «Русала».