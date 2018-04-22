Жизнь довела латышей до лудомании

Жителей Латвии поразила лудомания. Так по-научному называется игровая зависимость, патологическая склонность к азартным играм. Лудомания — от латинского слова ludo — «играю» и древнегреческого μανία — «страсть», «безумие», «влечение». Более 1200 жителей Латвии обратились в государственную инспекцию по надзору за азартными играми с просьбой внести их имена в список лиц, которым запрещено находиться в казино.

Да, в Латвии есть такая «услуга». На входе в казино охранники проверяют удостоверение личности. Если желающий-нежелающий играть находится в указанном списке, его не пустят. Сами лудоманы не в состоянии справиться с игровым вожделением. Глава инспекции Сигне Бирне сказала журналистам, что казино сами имеют право решать, кого пускать, кого нет, но если люди просят, чтобы им не дали играть в казино, то их желание следует поддержать.

Но что же тянет в игровой зал? Сигне Бирне поясняет: такое «развлечение» популярно среди жителей страны с низкими и средними доходами. По ее словам, люди надеются сорвать крупный куш. Причем казино — это лишь одна из форм лудомании.

В Латвии, как, впрочем, и во многих странах, популярны лотереи, и с каждым годом число участников растет. Активность игроманов особенно возросла после того, как член Ассоциации европейских лотерей компания Latvijas Loto стала принимать участие в международных лотереях, в которых выигрыши иногда достигают миллионов евро. Что и говорить: большой халявный куш — мощная реклама.

В ноябре 2016 года житель Латвии купил квитанцию лотереи Viking Lotto за 1,2 евро и выиграл 815 тысяч 1 евро. Руководитель отдела маркетинга Latvijas Loto Айга Розиня сообщила агентству LETA, что это был крупнейший лотерейный выигрыш за всю историю Латвии. На самом деле годом ранее был и крупнее — 890 тысяч 016 евро и 60 центов, но его пришлось поделить еще с четырьмя счастливчиками, угадавшими числа, — жителями Финляндии Дании и двумя — Норвегии . А в соседней Эстонии местный житель выиграл в 2016-м в лотерею Eurojackpot 1,155 миллиона евро!

Столь заманчивая перспектива влечет многих. Тот факт, что выигрывают единицы, игроманов не отрезвляет.

— Да, я хотел бы избавиться от зависимости, но пока не получается, — признался корреспонденту «Свободной прессы» житель Риги Борис Е., которого уговорили рассказать о себе на условиях анонимности друзья.

«СП»: — А почему не получается?

— Так у меня нет другого шанса выплатить долг. Он приличный. Больше пяти тысяч евро.

«СП»: — Брал с какой-то целью?

— Помаленьку накопился. Постепенно. У разных людей брал. Я не говорю им, что у меня проблемы с работой, перебиваюсь случайными заработками. Но знакомые не знают. Таких как я много. Работы нет. Но кто-то готов хоть в уборщики идти, а я нет. Знакомые думают, что я успешный человек. А я попался на удочку в казино, когда выиграл 100 с лишним евро. Пошел туда в первый раз, чтобы поправить дела. Выиграл. Потом проиграл. Стал отыгрываться. Проиграл еще больше. Стал брать в долг. В общем, влез в долги. Как отдать? Ну выигрывают же у меня на глазах! Надеюсь, снова повезет и мне.

«СП»: — Так сам же говоришь, что попался на удочку. Может, стоит слезть с нее? Ты попросил, чтобы тебя не пускали в казино?

— Да вы что? У меня нет другого шанса, чтобы отдать долг. У других и побольше. Знаю парня, который взял 20 тысяч евро, а у самого ни гроша за душой.

«СП»: — Ну а если бы не долг, перестал бы ходить в казино?

— Вряд ли. У меня плохое настроение все время. Говорят — депрессия. Но когда вхожу в зал, аж руки трясутся. Ну, вот-вот и выиграю. А?

«СП»: — Семья есть?

— Нет. И не предвидится. Была девушка, но из-за долгов поссорился с ней. Она знает, что у меня плохие дела.

«СП»: — Вот ты все понимаешь, а не можешь избавиться от зависимости.

— Может и смогу. Да, руки трясутся. Но вот если выиграю, чтобы расплатиться с долгами, то, может быть, попрошу и меня внести в список…

То есть никогда, подумал я, но ничего не сказал. Об этой проблеме все громче говорят врачи. Нарколог Марис Кирсонс рассказал журналистам, что в зависимость попадают 20% из тех, для кого это было поначалу невинным занятием. По его словам, каждый игроман оказывает негативное влияние на четверых вокруг себя. В эту зависимость попадают все более молодые, говорит Марис Кирсонс.

Эта проблема свойственна не только Латвии. В Дании, к примеру, 64% подростков стали постоянными посетителями игровых сайтов — это самый высокий показатель в Евросоюзе . Сколько из них покупают лотерейные билеты — не известно, но психологи говорят, что дети часто предпочитают тратить карманные деньги на лотерею.

Многие специалисты считают игроманию такой сильной зависимостью, которая лечится труднее, чем алкоголизм и наркомания. В 2018 году Всемирная организация здоровья собирается включить ее в Международную классификацию болезней. Сюда войдет и зависимость от видеоигр. «Игромания будет классифицироваться как расстройство психики. Ее будут диагностировать, обращая внимание на значение игр в жизни пациента: если человек отдает им наибольший приоритет в своей жизни, он должен будет обратиться за медицинской помощью», — цитируют СМИ специалистов отдела психического здоровья ВОЗ

Тем временем, в Финляндии разрабатывают спрей… для лечения игромании. Пшикнут в нос — и перестал быть лудоманом. Оказывается, препарат блокирует выработку «гормона удовольствия».