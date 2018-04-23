Ещё
Догхантеры «объявили войну» собакам в Тюмени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Догхантеры «объявили войну» собакам в Тюмени 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Новости УрФО
Сотрудники полиции задержали подростков, которые разбросали в Тюмени отравленную крысиным ядом еду. Информацию в социальных сетях разместила куратор травмированных животных группы помощи бездомным питомцам «ЖиВи» Ирина Бутакова, сообщило агентство Ura.ru.
С заявлением в полицию обратились владельцы аргентинского дога, которого 19 апреля отравили тюменские догхантеры. Подозреваемые за денежное вознаграждение разбросали в городе колбасу, сосиски и хлеб с крысиным ядом. Местные жители провели уборку зараженной территории, но ситуация может повториться в других районах.
Пользователи в «ВКонтакте» осудили жестоких подростков.
Родителей обязать выплатить моральный и материальный ущерб хозяевам, а этих малолетних упырей выдрать ремнем, чтобы попа горела месяц
интернет-пользователь
Прокуратура Тюмени с 2017 года активно борется с сайтами, которые рассказывают о рецептах приготовления отравы для животных.
Посетители в китайском зоопарке забросали кенгуру камнями, чтобы посмотреть на прыжки. Самец отделался легкими травмами, а самка скончалась через несколько дней от ушибов.
360tv.ru: последние новости
Директора строительной фирмы в Краснодаре обвинили в невыплате заработной платы сотрудникам Сбербанк провел хакатон для талантливых школьников Около 40 очистных сооружений обеспечат экологическую безопасность эксплуатации моста в Крым
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57439
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»214
Модель Playboy обокрали в Подмосковье14
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение