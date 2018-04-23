Догхантеры «объявили войну» собакам в Тюмени

Сотрудники полиции задержали подростков, которые разбросали в Тюмени отравленную крысиным ядом еду. Информацию в социальных сетях разместила куратор травмированных животных группы помощи бездомным питомцам «ЖиВи» Ирина Бутакова, сообщило агентство Ura.ru.

С заявлением в полицию обратились владельцы аргентинского дога, которого 19 апреля отравили тюменские догхантеры. Подозреваемые за денежное вознаграждение разбросали в городе колбасу, сосиски и хлеб с крысиным ядом. Местные жители провели уборку зараженной территории, но ситуация может повториться в других районах.

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