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Житель Сарова избил женщин-диспетчеров такси за грубый ответ по телефону
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Житель Сарова избил женщин-диспетчеров такси за грубый ответ по телефону 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры избиения диспетчеров такси в Сарове, сделанные камерой наблюдения, установленной в офисе компании.
В минувший понедельник, 16 апреля, неизвестный ворвался в помещение, где находились оператора, принимавшие заказы от клиентов, и нанес серию ударов двум женщинам, после чего скрылся.
Как сообщают местные СМИ, агрессивный мужчина был крайне недоволен уровнем обслуживания и утверждал, что ему нахамили по телефону, когда он пытался вызвать такси.
Руководство фирмы прослушало записи разговоров диспетчеров за несколько суток, предшествовавших нападению и не обнаружило никаких телефонных конфликтов.
По одной из версий, злоумышленник мог перепутать фирмы и заявиться на разборки в другую компанию.
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