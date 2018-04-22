Житель Сарова избил женщин-диспетчеров такси за грубый ответ по телефону

В сети размещены кадры избиения диспетчеров такси в Сарове , сделанные камерой наблюдения, установленной в офисе компании.

В минувший понедельник, 16 апреля, неизвестный ворвался в помещение, где находились оператора, принимавшие заказы от клиентов, и нанес серию ударов двум женщинам, после чего скрылся.

Как сообщают местные СМИ, агрессивный мужчина был крайне недоволен уровнем обслуживания и утверждал, что ему нахамили по телефону, когда он пытался вызвать такси.

Руководство фирмы прослушало записи разговоров диспетчеров за несколько суток, предшествовавших нападению и не обнаружило никаких телефонных конфликтов.

По одной из версий, злоумышленник мог перепутать фирмы и заявиться на разборки в другую компанию.