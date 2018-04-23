СМИ Турции: почему Франции нужно разделить русских и турок?

Ракетные удары западных стран по Сирии — часть российско-американской борьбы за глобальный передел, приходит к выводу колумнист «Стар» (16.04). Это не нацеленная на основательное урегулирование сирийской проблемы операция, а демонстрация силы против России Ирана , замечает другой автор этого издания («Стар», 16.04).

Анкары и Подчеркивается, что главной целью атаки западных стран на Сирию было сорвать астанинский процесс, реализуемый без их участия, и крепкое сотрудничество Москвы Тегерана в направлении установления мира в Сирии («Стар», 16.04).

При отсутствии интереса США к сирийской проблеме в первые годы этого кризиса Россия заполнила пустовавшую лакуну и, установив доминирование на поле боя, объявила себя «единственным хозяином Сирии», пишет журналист «Карар» (16.04). Но после атаки США, Великобритании Франции 14 апреля участники астанинского и сочинского процессов будут вынуждены учитывать новую сирийскую картину, созданную этой операцией, отмечает автор. Для Турции , которая поддержала это «ограничивающее российское влияние трехстороннее вмешательство», теперь открывается новое дипломатическое окно, и она может гораздо громче озвучивать России и Ирану тезис об «урегулировании без Асада».

Турция рукоплескала бомбардировкам западных стран в Сирии вопреки реализации астанинского процесса совместно с Россией и Ираном, зависимости от России в сфере энергетики, покупке российских ЗРК С-400, строительству первой АЭС на своей территории совместно с русскими, недоумевает автор портала «Одатв» (20.04).

Сможет ли Турция сохранить свою «смелую» позицию, если Россия, например, скажет: «Довольно, выходите из Африна», — спрашивает колумнист «Сёзджю» (16.04). Как тот факт, что Турция заняла отличную от России и Ирана позицию в отношении ракетных атак западных стран на Сирию, может повлиять на политику Анкары в САР, задается вопросом автор «Хюрриет» (16.04), — Турция отдалится от России и сблизится с США? Контакты, состоявшиеся между президентами Эрдоганом и Путиным после этой операции, показывают, что сейчас поддержка Турцией этой атаки едва ли создаст новый кризис в отношениях между двумя странами, заключает журналист. К тому же, пока США не откажутся от поддержки курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии, сближение Турции с этой страной невозможно.

В ходе операции западных стран в отношении Сирии была проявлена большая осторожность с целью избежать ущерба, который напрямую затронул бы Россию, отмечает автор «Миллиет» (17.04), тем не менее еще неделю назад реакция, последовавшая за применением химического оружия в сирийской Думе , и российско-американское противостояние подвели мир к порогу войны.

«Нет, третья мировая война пока не маячит на горизонте, — приходит к выводу автор «Т24» (16.04). — Налицо большое неравенство сил. Одна страна расходует на вооружение 550 миллиардов долларов в год, другая — 70 миллиардов долларов. С одной стороны, 20 авианосцев, с другой — один (да и тот, как утверждается, устарел). Холодные экономические факты подрезают крылья Путину. К тому же есть еще санкции… Новая война — это последнее, что в этих условиях нужно Путину».

«Мы разделили Турцию и Россию», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон после поддержки Турцией атаки западных стран на Сирию, — и эти слова, по выражению автора «Ватан» (18.04), можно рассматривать как доказательство того, что причинами этой атаки были не только российско-американская борьба и желание США пригрозить России, но и сближение Турции с Россией. Макрон, по сути, признал, что главным ожиданием Запада от вмешательства в Сирию было привлечь Турцию на свою сторону, и от этого ожидания во многом зависит судьба Асада, подчеркивает колумнист «Хабертюрк» (17.04). Это заявление на уровне президента Франции, как заключает обозреватель «Ватан» (17.04), должно быть «противоречащим дипломатической любезности выражением беспокойства» по поводу астанинского процесса.

Почему участие Турции в астанинском процессе, с началом которого три страны-гаранта объединили свои усилия, обеспечили режим прекращения огня, создали безопасные зоны, пресекли угрожавший им терроризм, вызывает такое беспокойство?— спрашивает автор «Стар» (17.04).

Почему Франции нужно разделить русских и турок, размышляет колумнист «Тюркие» (18.04), чтобы укрепить альянс НАТО против России или довести до конца дело, брошенное на полпути 15 июля 2016 года? Подчеркивается, что об отделении Турции от России, с которой она во многом продвинулась вперед с точки зрения урегулирования сирийской проблемы в рамках астанинского и сочинского процессов, — по сути, единственных реалистичных усилий по прекращению массовых убийств в Сирии, — не может быть и речи. Тем временем западные страны, сосредоточенные в САР не на мирном урегулировании, а на поддержке курдских YPG, проводят враждебную политику по отношению к Турции.

Эмманюэль Макрон надеется поссорить Россию с Турцией и положить конец астанинскому процессу, который рассматривается в качестве конкурентной альтернативы женевскому процессу, полагает бывший дипломат Шюкрю Элекдаг («Сёзджю», 19.04). Однако заявления Москвы и Анкары в духе «не секрет, что у нас есть разногласия по некоторым вопросам, но эта ситуация не повлияет на наши отношения и наше сотрудничество» показали, что эти надежды преждевременны, подчеркивает он.

Сообщается, что в ответ на заявление Макрона о Турции и России турецкие власти проводят следующий тезис: «Мы действуем совместно с теми, с кем совпадают наши цели», — а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что различная оценка ударов западных стран по Сирии не разделила РФ и Турцию и не нарушит планы по дальнейшему сотрудничеству Москвы и Анкары («Биргюн», 17.04).

В ответ на поддержку Турцией атаки западных стран во главе с США на Сирию Россия дала первые сигналы через «томатный вопрос», который после «самолетного кризиса» стал показателем состояния российско-турецких отношений, и вопрос о поставках С-400 в Турцию, комментирует колумнист «Хабертюрк» (18.04). Так, вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что до осени Россия не увеличит квоту на поставки томатов из Турции. Другим показательным сигналом стало заявление помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина о том, что Россия поставит С-400 в Турцию к концу 2019 года, хотя, как отмечает автор, после саммитов, состоявшихся 3-4 апреля в Анкаре при участии российского и турецкого лидеров, было объявлено, что поставки С-400 перенесены на июль 2019 года.

Эти заявления, продолжает журналист, показывают, что между Россией и Турцией сохраняются разногласия, однако это не такого рода противоречия, при которых можно было бы согласиться с утверждением французского президента о том, что атака западных стран на Сирию «разделила» Турцию и Россию. Более того, причина также может состоять в другом, в частности, в отсутствии желаемого прогресса в реализации проекта «Турецкий поток», по которому Анкара до сих пор не дала разрешение на строительство наземного участка второй нитки газопровода.

В сирийском вопросе интересы России и Турции пересекаются, территориальная целостность Сирии — это гарантия безопасности Турции, говорит отставной генерал Ахмет Явуз в интервью «Миллиет» (22.04). И с этой точки зрения, особенно учитывая нестабильность, которую США создали в регионе, их шаги в Сирии, Ираке и в целом на Ближнем Востоке, Турции необходимо сотрудничество с Россией. Тем не менее это не значит, что Турция должна оставить «западный блок» и присоединиться к «восточному блоку».