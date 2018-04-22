Орловцев засудили за препятствование строительству клиники в центре города

Заводской районный суд Орла обязал жителей дома №60 по улице Маяковского не чинить препятствий в прокладке инженерных коммуникаций и прохождении спецтехники по части территории их двора. Люди выступили против медицинского центра, который возводят рядом.

Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдано разрешение на завершение строительства здания. Объект располагается на земельном участке, который принадлежит бизнеследи на праве аренды. Он является смежным с земельным участком многоквартирного жилого дома. В соответствии с разработанными проектами прокладки инженерных коммуникаций они должны проходить по территории МКД. Однако жители не только открыто заявили протест, но даже прогнали прибывших рабочих.

Бизнеследи пошла на переговоры. По ее заверениям, при проведении работ детская площадка не будет затронута, а демонтаж грозит только двум лавочкам. Взамен она готова облагородить до неузнаваемости дворовую территорию в течение месяца. Это предложение жителей также не устроило. Спор перешел в судебную плоскость.

В ходе заседания люди заявили, что здание медцентра в настоящее время не соответствует проектной документации по ряду параметров и фактически является самовольным строением. Вместо двух этажей по проекту, фактически построено три этажа (может быть и четвертый — цокольный этаж). Кроме того, не предоставлены доказательства, подтверждающие, что заявленный способ прохождения коммуникаций является единственно возможным. Жители предложили пробурить скважину для воды, использовать газовые баллоны и биотуалеты, не нарушая при этом права собственников МКД.

За бизнес в суде вступились коммунальщики. Поскольку здание медицинского центра строится в зоне плотной застройки, проложить сети, не затрагивая иные земельные участки (кроме участка застройщика) невозможно, заявили эксперты.

Законность самого строительства в ходе этого процесса не оценивалась.