24 апреля стартует XII Международный Навигационный Форум

Умный транспорт станет одной из основных тем XII Международного Навигационного Форума, который пройдет в Москве 24-25 апреля в «Экспоцентре».

Минпромторг, АВТОВАЗ, В рамках пленарной дискуссии форума представят новые бизнес-модели, беспилотники, цифровые технологии и «Автонет 2.0». В ней примут участие Роскосмос Ростелеком и НП «ГЛОНАСС».

Большие перспективы использования систем глобальных спутниковых навигационных систем связаны с увеличением точности измерения координат пользователей, что достигается различными уточняющими методами в рамках отдельных ГНСС, таких как GPS или ГЛОНАСС, так и путем интеграции этих и новых систем (Galileo, Compass) в единую мировую систему позиционирования.

"Одновременное использование устройствами спутникового позиционирования данных сразу от GPS и ГЛОНАСС уже сейчас позволяет добиваться повышения точности координат примерно на 20% и обеспечивать ошибку позиционирования менее 5 метров", — отмечают в пресс-службе НП «ГЛОНАСС». Тем не менее даже отсутствие высокоточной навигации не помешало создать и эффективно использовать системы экстренного реагирования при авариях, которые стали стимулом развития умного транспорта.

"Благодаря новым технологиям и росту масштабов рынка произошло снижение стоимости навигационного оборудования и решений, что сделало их доступным для новых категорий потребителей — начался экспоненциальный рост рынка и его сегментация: навигационные чипы, оборудование, системы, решения и услуги. Возможность определения местоположения автомобиля с точностью до метров на первых этапах развития рынка способствовало расширению функций автомобильных охранных систем", — отметил президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель НТИ «Автонет» Александр Гурко

Не останутся нетронутым также вопросы нормативной базы. В рамках секции «Автонет» планируется обсудить недавно принятую Правительством РФ дорожную карту по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров. До 2035 года она должна обеспечить реализацию условий для развития умного транспорта, а также стимулировать вывод на рынок новых продуктов и создать условия для использования автомобилей с высокой степенью автоматизации.

АО «РВК» совместно с НП «ГЛОНАСС» представят высокотехнологичные проекты на стенде «Автонет», где российские разработчики продемонстрируют беспилотный транспорт RoboCV для эффективной работы складов, платформу для микро транспорта последней мили «Самокат шэринг», систему автоматизации парковки «Паркоматика», подключенный автомобиль Лаборатории умного вождения, а также электромобиль и электрозаправку от Electro City.