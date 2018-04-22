Ещё
24 апреля стартует XII Международный Навигационный Форум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

24 апреля стартует XII Международный Навигационный Форум 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Умный транспорт станет одной из основных тем XII Международного Навигационного Форума, который пройдет в Москве 24-25 апреля в «Экспоцентре».
В рамках пленарной дискуссии форума представят новые бизнес-модели, беспилотники, цифровые технологии и «Автонет 2.0». В ней примут участие Роскосмос, Минпромторг, АВТОВАЗ, Ростелеком и НП «ГЛОНАСС».
Большие перспективы использования систем глобальных спутниковых навигационных систем связаны с увеличением точности измерения координат пользователей, что достигается различными уточняющими методами в рамках отдельных ГНСС, таких как GPS или ГЛОНАСС, так и путем интеграции этих и новых систем (Galileo, Compass) в единую мировую систему позиционирования.
"Одновременное использование устройствами спутникового позиционирования данных сразу от GPS и ГЛОНАСС уже сейчас позволяет добиваться повышения точности координат примерно на 20% и обеспечивать ошибку позиционирования менее 5 метров", — отмечают в пресс-службе НП «ГЛОНАСС». Тем не менее даже отсутствие высокоточной навигации не помешало создать и эффективно использовать системы экстренного реагирования при авариях, которые стали стимулом развития умного транспорта.
"Благодаря новым технологиям и росту масштабов рынка произошло снижение стоимости навигационного оборудования и решений, что сделало их доступным для новых категорий потребителей — начался экспоненциальный рост рынка и его сегментация: навигационные чипы, оборудование, системы, решения и услуги. Возможность определения местоположения автомобиля с точностью до метров на первых этапах развития рынка способствовало расширению функций автомобильных охранных систем", — отметил президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель НТИ «Автонет» Александр Гурко.
Не останутся нетронутым также вопросы нормативной базы. В рамках секции «Автонет» планируется обсудить недавно принятую Правительством РФ дорожную карту по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров. До 2035 года она должна обеспечить реализацию условий для развития умного транспорта, а также стимулировать вывод на рынок новых продуктов и создать условия для использования автомобилей с высокой степенью автоматизации.
АО «РВК» совместно с НП «ГЛОНАСС» представят высокотехнологичные проекты на стенде «Автонет», где российские разработчики продемонстрируют беспилотный транспорт RoboCV для эффективной работы складов, платформу для микро транспорта последней мили «Самокат шэринг», систему автоматизации парковки «Паркоматика», подключенный автомобиль Лаборатории умного вождения, а также электромобиль и электрозаправку от Electro City.
Российская Газета: последние новости
Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире Что местные власти должны предоставить жителям на субботнике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку146
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»347
«Нефтяной Чернобыль»39
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия46
Эстонец избил украинца из-за спора о России372
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение