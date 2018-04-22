В Удмуртии оштрафовали директора музея-заповедника «Иднакар»

Глазов. Удмуртия . В Удмуртии оштрафовали директора глазовского музея-заповедника «Иднакар». Как пишет Glazovlife.ru, женщину наказали за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Известно, что в 2017 году музей получил 2 млн рублей субсидии на ремонт крыши в здании.

«С целью обхода конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» руководителем учреждения культуры произведено дробление закупки путем заключения 2 контрактов на суммы, не превышающие 400 тыс. руб. в период с апреля по июнь 2017 года», — говорится в сообщении издания.

В результате директора учреждения оштрафовали на 50 тыс. рублей.