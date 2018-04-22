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В Удмуртии оштрафовали директора музея-заповедника «Иднакар»
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В Удмуртии оштрафовали директора музея-заповедника «Иднакар» 

ИА «Сусанин» 25 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали директора глазовского музея-заповедника «Иднакар». Как пишет Glazovlife.ru, женщину наказали за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Известно, что в 2017 году музей получил 2 млн рублей субсидии на ремонт крыши в здании.
«С целью обхода конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» руководителем учреждения культуры произведено дробление закупки путем заключения 2 контрактов на суммы, не превышающие 400 тыс. руб. в период с апреля по июнь 2017 года», — говорится в сообщении издания.
В результате директора учреждения оштрафовали на 50 тыс. рублей.
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