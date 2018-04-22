Переправу на Кего закрывают сегодня в первой половине дня

В администрации Архангельска предупреждают: сегодня закрывается пешеходная переправа на Кего. Причина проста — лед с каждым часом становился все тоньше, образовались промоины. — Ранее планировалось, что первый буксир начнёт работать в 15:00, однако сегодня принято решение, что буксирное сообщение будет организовано с 11:00. Закрытие переправы осуществляется в целях обеспечения безопасности людей, — пояснили в пресс-службе администрации Архангельска. Расписание буксиров переправа «АРХАНГЕЛЬСК — КЕГО» Общее время работы на переправе Отправление с о. Кего 6:00 7:20 8:40 11:00 12:00 Разрыв с 13:00 до 15:00 15:00 16:20 17:40 19:00 20:20 21:40 Отправление из города 6:40 8:00 10:20 11:30 12:40 15:40 17:00 18:20 19:40 21:00 22:30 15 часов