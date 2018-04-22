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Переправу на Кего закрывают сегодня в первой половине дня
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Переправу на Кего закрывают сегодня в первой половине дня 

29.ru 23 минуты назад
Фото: 29.ru
В администрации Архангельска предупреждают: сегодня закрывается пешеходная переправа на Кего. Причина проста — лед с каждым часом становился все тоньше, образовались промоины. — Ранее планировалось, что первый буксир начнёт работать в 15:00, однако сегодня принято решение, что буксирное сообщение будет организовано с 11:00. Закрытие переправы осуществляется в целях обеспечения безопасности людей, — пояснили в пресс-службе администрации Архангельска. Расписание буксиров
переправа «АРХАНГЕЛЬСК — КЕГО»
Общее время работы на переправе
Отправление с о. Кего
6:00  7:20  8:40  11:00  12:00  Разрыв с 13:00 до 15:00  15:00  16:20  17:40  19:00  20:20  21:40  Отправление из города
6:40  8:00  10:20  11:30  12:40  15:40  17:00  18:20  19:40  21:00  22:30  15 часов
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