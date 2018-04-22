Дорожная «разметка» стала поводом для шуток среди жителей Кургана

«Разметка» на дороге, состоящая из продавленной в асфальте колеи, стала поводом для шуток среди жителей Кургана, фотографией горожане поделились в соцсети.

По словам автора поста, снимок был сделан напротив входа в ЦПКиО. Пока одни участники обсуждения ругали качество дорожного покрытия, другие принялись в шутку описывать достоинства «разметки».

«Зато не сотрётся», — написал один из жителей города.

«Без рук можно ездить как по рельсам», — заметил ещё один курганец

«Да, это специально против лихачей с детскими колясками и велосипедистов. 7 лежачих полицейских подряд на переходе», — написал другой участник обсуждения.

«Так это же лыжня», — в шутку высказал своё предположение ещё один горожанин.