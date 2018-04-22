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Дорожная «разметка» стала поводом для шуток среди жителей Кургана
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Дорожная «разметка» стала поводом для шуток среди жителей Кургана 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
«Разметка» на дороге, состоящая из продавленной в асфальте колеи, стала поводом для шуток среди жителей Кургана, фотографией горожане поделились в соцсети.
По словам автора поста, снимок был сделан напротив входа в ЦПКиО. Пока одни участники обсуждения ругали качество дорожного покрытия, другие принялись в шутку описывать достоинства «разметки».
«Зато не сотрётся», — написал один из жителей города.
«Без рук можно ездить как по рельсам», — заметил ещё один курганец
«Да, это специально против лихачей с детскими колясками и велосипедистов. 7 лежачих полицейских подряд на переходе», — написал другой участник обсуждения.
«Так это же лыжня», — в шутку высказал своё предположение ещё один горожанин.
Напомним, ранее администрация Кургана попыталась в суде обжаловать требование прокуратуры о ремонте некоторых городских дорог.
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