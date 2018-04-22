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Ровно 148 лет назад родился Владимир Ленин
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Ровно 148 лет назад родился Владимир Ленин 

Вести Калининград 25 минут назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня российские коммунисты отмечают День Рождения Владимира Ленина.
Владимир Ильич Ленин — один из гениальнейших людей, которых знает человеческая история. Один из наиболее выдающихся мыслителей, глубочайший философ, строгий экономист, точнейший историк, эрудированный юрист, знаток естествознания и культуры, талантливый литератор, человек с пророческим даром предвидения, с беспощадным умом аналитика и редким даром масштабного охвата событий.
Владимир Ленин, посвятивший свою жизнь революционной работе, был, по сути, гением революции, её стратегом, величайшим мастером революционного руководства. В острейших классовых битвах новой эпохи, эпохи империализма и пролетарских революций, он всегда шёл во главе народных масс, в неисчерпаемые силы которых он безгранично верил.
Свою революционную деятельность он строил на основе марксизма, который не только блестяще изучил, но также обогатил новыми выводами, поднял на новый уровень развития, создав теорию революционного марксизма — большевизм.
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