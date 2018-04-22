В Британии хотят запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек

В 2019 году в Великобритании могут запретить продажу одноразовых изделий из пластика, в частности ватных палочек и пластиковых трубочек. Таким образом в Англии собираются поддержать борьбу с загрязнением окружающей среды, передает НСН.

Такую инициативу планирует предложить премьер-министр страны Тереза Мэй во время своего выступления на встрече глав правительств стран Британского содружества. Встреча пройдет сегодня 19 апреля. Своим заявлние премьер-министр планирует убедить другие государства присоединиться к данной инициативе.

Напомним, что в Великобритании ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек, о чем свидетельствуют данные данным министерства окружающей среды страны.