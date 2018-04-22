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Пик весеннего сезона аллергии в России придется на майские праздники
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Пик весеннего сезона аллергии в России придется на майские праздники 

Газета.Ru 31 минуту назад
Пик весеннего сезона аллергии в центральной России придется на 28 апреля — 10 мая, передает НСН.
Об этом заявила главврач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина. Она отметила, что аллергия коснется 15‐20% населения страны. Специалист подчеркнула, что больше всего проблем аллергикам доставят берёза и орешник.
Также Наталья Ильина добавила, что на сроки и активность распространения пыльцы растений влияет погода. Весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили прошедшие дожди.
Медики, в свою очередь, предупреждают, что симптомы аллергии, такие как чихание, ринит и головная боль, достаточно похожи на проявления простуды. Именно по этой причине многие россияне могут даже не понять, что у них проявилась аллергия на цветение того или иного растения.
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