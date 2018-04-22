Пик весеннего сезона аллергии в России придется на майские праздники

Пик весеннего сезона аллергии в центральной России придется на 28 апреля — 10 мая, передает НСН.

Об этом заявила главврач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина . Она отметила, что аллергия коснется 15‐20% населения страны. Специалист подчеркнула, что больше всего проблем аллергикам доставят берёза и орешник.

Также Наталья Ильина добавила, что на сроки и активность распространения пыльцы растений влияет погода. Весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили прошедшие дожди.

Медики, в свою очередь, предупреждают, что симптомы аллергии, такие как чихание, ринит и головная боль, достаточно похожи на проявления простуды. Именно по этой причине многие россияне могут даже не понять, что у них проявилась аллергия на цветение того или иного растения.