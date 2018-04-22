Какой алкоголь давали бойцам Красной Армии на фронтах Великой Отечественной

Выдавать спиртное в РККА и на флоте на Великой Отечественной войне начали уже с первых месяцев. За годы сражений с фашистскими захватчиками красноармейцы и краснофлотцы выпили сотни тысяч декалитров водки и вина — алкоголя, который официально поставлялся на фронты Второй Мировой.

Зачем наливали

Выдавать водку (пехотинцам) и коньяк (летчикам) в РККА начали еще в Финскую кампанию — тогда, в «зимнюю» войну, перемерзло много советских военнослужащих. Именно с того времени пошло название «наркомовские 100 грамм» — идею наливать «по стопочке» бойцам подал нарком Климент Ворошилов

Председатель ГКО И. В. Сталин приказом № 562 от 22 августа 1941 года предписал выдавать с 1 сентября по 100 грамм бойцам и командирам РККА, сражавшимся на передовой. По замыслу верховных отцов-командиров, спиртное должно было «взбодрить», поднять боевой дух военнослужащих, идущих в атаку.

По воспоминаниям ветеранов ВОВ, пили перед боем главным образом молодые, которые потом и гибли вследствие потери необходимой координации действий в условиях наступательного боя — опытные солдаты предпочитали идти в атаку трезвыми. Тем более что лимит выдачи спиртного в боевых условиях был весьма условным — часто на момент поступления емкости с «наркомовскими» выбивало до половины и более солдат и офицеров из численности подразделения, и оставшиеся в живых воины в итоге получали возможность потребить и 250, и поллитра на брата.

Кто и что пил Как писал «Военно-исторический журнал», основными спиртными напитками, поставляемыми цистернами в действующую армию, были водка и вино. В советских кинофильмах герои часто пили спирт, но его на фронте «доставали», централизованно для «боевых» нужд он в части РККА и на флот не отпускался. Водку заменяли вином (столовым, крепленым) на Закавказском фронте (норма выдачи — 200 — 300 грамм в отличие водочных 100-граммовых «наркомовских»). Вино выдавалось морякам-подводникам, остальные краснофлотцы, как и летчики, довольствовались водкой. Адмирал Н. Кузнецов приказал строго следить, чтобы моряк свою норму пил сам и ни с кем ее не делил. На флоте во время Великой Отечественной трезвенникам можно было заработать — за отказ от ежедневной чарки платили по 10 рублей.

Давать, если будут наступать

Сталин на протяжении Великой Отечественной неоднократно менял политику раздачи водки в войска, это отражено в приказах и постановлениях ГКО и НКО СССР, подписанных им самим и замом наркома обороны Хрулевым. Данные документы давно опубликованы и любой пользователь Сети может их найти.

К примеру, в приказе НКО СССР от 11 мая 1942 года № 1727 Сталин запретил с 15 мая массово и ежедневно отпускать водку личному составу РККА — только по 200 грамм на брата в день, и то, если войска успешно наступают. А также предписал наливать по 100 грамм воюющим на передовой 9 раз в год — по числу праздничных дней. В этот перечень, к слову, зачем-то включили… День физкультурника и даже Международный юношеский день (потом Сталин его собственноручно из проекта приказа вычеркнул). В июне 1942 года 200-граммовый водочный лимит сталинским приказом урезали вдвое. Несколькими днями позже Хрулев подписывает приказ по ужесточению контроля отпуска водки с воинских складов.

Позднее расширился перечень категорий солдат РККА, которым полагались «наркомовские» — в него включили артиллеристов, инженерно-технические части, работающие под огнем противника, раненых (но только тех, кому выпить предписывали врачи) — представителям последних двух категорий полагалось по 50 грамм. Летчикам в 1943 установили такой же лимит, и также ограничили выдачу водки только днями боевых вылетов.

В июне 1943 года войсковым разведчикам Сталин своим приказом увеличил ежедневное довольствие, прибавив к 100 граммам водки сало и дополнительные порции сахара и хлеба.

Сколько всего выпили