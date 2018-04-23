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Лучший проект по благоустройству района выберут в Некрасовке
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Лучший проект по благоустройству района выберут в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Конкурс проектов «Как бы ты благоустроил свой район?» стартовал в Некрасовке.
Принять участие в конкурсе, организованном досугово-спортивным центром «Некрасовка», могут все желающие без ограничения по возрасту.
— К участию в конкурсе принимают любые предложения обновления района Некрасовка, — говорит специалист ГБУ ДСЦ «Некрасовка» Ирина Михайлова. — Это могут быть проектно-дизайнерские предложения в области ландшафта дворовой территории и палисадников, а также предложения по поддержанию порядка и чистоты в своем дворе.
Проект в виде презентации в программе Power Point и заявку на участие с указанием ФИО, возраста, телефона, школы (класса) или места работы необходимо прислать до 27 апреля по адресу электронной почты: gbu.nekrasovka@mail.ru.
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