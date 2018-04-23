Лучший проект по благоустройству района выберут в Некрасовке

Конкурс проектов «Как бы ты благоустроил свой район?» стартовал в Некрасовке.

Принять участие в конкурсе, организованном досугово-спортивным центром «Некрасовка», могут все желающие без ограничения по возрасту.

— К участию в конкурсе принимают любые предложения обновления района Некрасовка, — говорит специалист ГБУ ДСЦ «Некрасовка» Ирина Михайлова . — Это могут быть проектно-дизайнерские предложения в области ландшафта дворовой территории и палисадников, а также предложения по поддержанию порядка и чистоты в своем дворе.

Проект в виде презентации в программе Power Point и заявку на участие с указанием ФИО, возраста, телефона, школы (класса) или места работы необходимо прислать до 27 апреля по адресу электронной почты: gbu.nekrasovka@mail.ru.